Исполняющим обязанности главы Актанышского района Татарстана назначен Ленар Зарипов

Ленар Зарипов назначен исполняющим обязанности главы Актанышского района Татарстана. Его представил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.



Ленар Зарипов родился 1 мая 1967 года в селе Кузякино Актанышского района ТАССР. Окончил Казанский государственный энергетический университет по специальности «Электроэнергетические системы и сети» и Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ) по специальности «Мастер делового администрирования».

Зарипов возглавлял ОАО «Сетевая компания — «Дирекция строящихся объектов», занимал должность депутата горсовета Челнов четвертого созыва.

Экс-глава Актанышского района Татарстана Энгель Фаттахов в июне подал в отставку после инцидента с осквернением могилы. Он взял на себя всю ответственность за произошедшее и заявил о готовности понести наказание.

Энгель Фаттахов. Фото: aktanysh.tatarstan.ru

Президент республики Рустам Минниханов заявил, что необходимо оперативно установить виновных в осквернении могилы. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы» (п. «б» ч. 2 ст. 244 УК РФ).

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Маргарита Головатенко