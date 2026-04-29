Роберт Гилязиев: «У покупателей в Татарстане есть возможность выбирать, где выгоднее заправляться»

Цены на бензин и ДТ в Татарстане не выше, чем в среднем по ПФО, а качество моторных топлив выбивается из требований ГОСТа лишь в 3% случаев

В Татарстане держатся средние цены на моторные топлива, если сравнивать с остальными регионами ПФО. В обозримом будущем ждать, что топливо подешевеет, не приходится. На 191 АЗС Татарстана в первом квартале 2026 года было отобрано 456 проб, лишь в 3% из них обнаружили несоответствие требованиям ГОСТа. Массовых случаев нарушений, приводящих к выходу из строя двигатели, в республике не фиксируется уже много лет. Об этом и о других результатах работы ГБУ «Управление по обеспечению рационального использования топливно-энергетических ресурсов в РТ» рассказал на онлайн-конференции «Реального времени» руководитель ГБУ Роберт Гилязиев. Подробности — в тексте интервью.

«Ни в России, ни в ПФО, ни в Татарстане ожидать в ближайшее время снижения цен не приходится»

— Цены на моторное топливо обсуждаются на всех уровнях. В РТ они тоже меняются. Как мы выглядим на фоне соседей по ПФО?

— Повышение цен на моторное топливо всегда волновало и будет волновать потребителей, как индивидуальных, так и предприятия, и учреждения. Количество транспортных средств растет с каждым годом. Наверное, нет сейчас ни одной семьи, в которой не было бы машины. По нашим наблюдениям — мы ведем работу в этой области с 2008 года — цена моторного топлива повышается ежегодно, как отпускная, так и на бирже. Исходя из этого, растут и розничные цены — по всей России, включая ПФО и РТ. Но в Татарстане, по сравнению с регионами ПФО, цены не самые высокие. Мы зачастую находимся ниже среднего уровня цен. В прошедшие годы цены больше находились на самом низком уровне.

К примеру, по мониторингу от 21 апреля в Пермском крае 92-й бензин находился на уровне 63,45 руб., а у нас — 62,10 руб. Есть даже владельцы АЗС, у которых бензин стоил 61,80 рублей. По дизельному топливу и сжиженному газу мы по ценам тоже ниже среднего уровня. Сжатый газ — немного выше среднего. Таким образом, в нашей республике, по нашим наблюдениям, уровень цен не самый высокий, в пределах среднего по региону уровня, а зачастую ниже.

Следует также отметить, что не у всех владельцев АЗС цены на бензин и дизельное топливо одинаковые. В республике 197 владельцев владеют заправками. Немалая часть из них предлагают цены ниже, чем у других. Кроме того, для привлечения покупателей владельцы АЗС делают скидки, накапливают бонусы для потребителей. В зависимости от объема покупки, могут дать скидку даже до 3 рублей за литр. Так что у покупателей в Татарстане есть возможность выбирать, где выгоднее заправляться.

— А чего ждать в обозримом будущем, в преддверии полевых работ, которые обычно резко стимулируют спрос на дизельное топливо?

— Я не Ванга, и не берусь точно предсказывать, что будет. В то же время, исходя из опыта нашей работы в прошлые годы, могу сказать, что ни в России, ни в ПФО, ни, в частности, в Татарстане ожидать в ближайшее время снижения цен не приходится. Главное — в какой мере будут повышаться цены, это важно.

Цены на дизтопливо для предприятий сельского хозяйства в период весенних полевых работ — это очень важный вопрос, вы правильно его подчеркиваете. Отрасль нуждается в немалом количестве дизельного топлива. Основные работы выполняются с помощью техники, которая работает именно на нем.

В республике есть свои нефтеперерабатывающие заводы, они производят в том числе и дизтопливо очень хорошего качества. Учитывая важность цен на топливо для сельских предприятий, владельцы этих заводов и в прошлые годы делали определенные скидки на топливо аграриям. Это делалось ежегодно, в том числе и в этом году. Все это происходит с помощью раиса республики Рустама Нургалиевича Минниханова.

«Выводить из строя двигатели машин владельцам АЗС обойдется дороже, чем экономить на качественном топливе»

— Возглавляемое вами управление постоянно проверяет качество моторного топлива. Каковы результаты этих проверок, что сейчас делается для контроля качества?

— Вопрос надлежащего качества реализуемого и употребляемого моторного топлива, на мой взгляд, не менее актуален, чем цены. Те, кто имел «счастье» работать с некачественным топливом, помнят, как в 2010 году вышли из строя двигатели более чем у 550 машин в Москве из-за заправки некачественным топливом.

Мероприятия по обеспечению качества реализуемого и потребляемого топлива в Татарстане проводит наше учреждение. Это не только проведение одного месячника в течение года — это выполняется планово, регулярно, ежемесячно. Их выполнение для нашего учреждения предусмотрено в государственном задании, которое утверждается Кабинетом министров. Работа финансируется из бюджета. Наше учреждение планово отбирает пробы топлива, реализуемого на автозаправках республики — как бензинов, так и дизельного топлива. За год отбираем и анализируем 1700—1800 проб на 750—800 АЗС в разных районах республики. Пробы анализируются в лаборатории. Кроме того, ежемесячно проводим обследования АЗС на предмет соблюдения ими требований нормативных документов, которые должны обеспечивать реализацию топлива нормального качества. В течение года таким образом обследуем не менее 300 АЗС. Отчеты представляем в аппарат Кабинета министров.

В первом квартале 2026 года на 191 АЗС были отобраны 456 проб. Из них 330 — бензины, 126 — дизельное топливо. Испытали из них 399 проб. Проведение анализов по 6-7 показателям выявило, что в 12 пробах (3%) есть некоторые отклонения от требований ГОСТа (4 пробы бензина и 8 проб дизельного топлива). Но отклонения эти не столь значительные, чтобы вывести из строя двигатель автомобиля или навредить окружающей среде.

В то же время была одна жалоба на качество топлива: потребитель обратился с информацией о том, что вышел из строя двигатель его автомобиля. На следующий день наш специалист выехал на эту АЗС. Оказалось, что она уже не реализовывала к этому времени продукцию — видимо, им тоже сигнал поступил, они прекратили продажу и начали проводить мероприятия — откачивать топливо из емкостей. Пробы отобрать там мы не смогли. Но в то же время руководитель возместил ущерб покупателю и оплатил ему ремонт двигателя.

— То есть риски все-таки есть?

— В 2010 году были массовые случаи. А после этого множественных случаев выхода из строя двигателей не было. Были отдельные, иногда к нам обращаются покупатели и говорят, что заправили машину, а она не едет. В таких случаях мы должны сразу же выехать, отобрать пробу (не через три дня, а сразу!) — на этой станции и из бака автомобиля. Если раньше анализы покажут, что эти топлива совпадают — значит, доказано, что некачественное топливо именно отсюда, с этой заправки.

После 2010 года таких случаев не было — тот, о котором я рассказал, первый. Владелец, очевидно после звонка, сам остановил работу АЗС, откачал топливо из емкости. Сами понимаете, выводить из строя двигатели машин владельцам АЗС обойдется дороже, чем экономить на качественном топливе.

Работа по выявлению отклонений ведется, она постоянная и регулярная.

«Сейчас в РТ 904 действующих АЗС всех видов и 14 нефтебаз»

— Вы говорите, что в республике насчитывается 197 собственников АЗС. А сколько АЗС всего в Татарстане? Есть ли тенденция к их сокращению и оптимизации?

— В этой области я работаю с 1999 года. В 2000 году в Татарстане было 533 АЗС, в основном принадлежащие «Татнефтепродукту» и различным ведомствам. Потом строить АЗС начали индивидуальные и малые компании, и их число стало расти.

Сейчас в РТ 904 действующих АЗС всех видов и 14 нефтебаз. Ими владеют 197 компаний, в том числе три крупные («Татнефть», ТАИФ-НК АЗС и «Лукойл»). Им принадлежит 48% всех АЗС. Еще 52% принадлежат малым компаниям и ИП. Если раньше бывало время, что более 100 АЗС принадлежали предприятиям (например, заводам), то теперь их только 18.

Кроме того, есть 64 недействующие АЗС, которые стоят закрытыми по причине экономической неэффективности.

— Как происходит контроль качества топлива на газовых заправочных станциях? Как отобрать пробу газа?

— Машин, работающих на газовом моторном топливе, с каждым годом в республике все больше. В РТ уже несколько лет действует программа перевода ТС на газовое топливо — в основном, на сжатый газ. Газомоторное топливо гораздо дешевле, кратно ниже по цене. В нашем учреждении большая часть автомобилей, на которых мы работаем, на газомоторном топливе, мы это знаем на своем опыте.

Наше учреждение не занимается контролем качества газомоторного топлива — в колбу его не отберешь и в лабораторию не отвезешь. Не знаю, есть ли в России организация, которая этим занимается. Но полагаю, что качество такого топлива контролируют и обеспечивают его поставщики и производители. Потому что это их обязанность.

«В паспорте есть все расчеты, руководитель увидит, где его учреждение впустую тратит деньги из бюджета»

— Ваше управление, кроме контроля качества топлива, выполняет и другие многочисленные задачи. Например, повышение энергоэффективности. Что делается в этом направлении в 2026 году и что было сделано за минувший холодный период?

— В самом названии нашего учреждения — «Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в РТ» — заложен список его задач. Обеспечить рациональное использование топлива — не менее важная задача, чем контроль его цен или качества.

Нашим государственным заданием предусмотрено энергетическое обследование государственных бюджетных учреждений. За год обследуем 50—55 ГБУ. В 2025 году мы провели первичное энергетическое обследование 51 ГБУ. При проведении первичных энергетических обследований, наши специалисты выявляют места потерь электроэнергии, тепла, воды, ГСМ, их причины и значение. Выявили, что из 51 учреждения в 31 нет приборов учета. Значит, расчеты ведутся по нормативам, а они могут оказаться кратно выше, чем фактическое потребление. На 51 учреждении был выявлен потенциал энергосбережения на 56 млн рублей.

Кроме того, мы проводим повторные обследования на предмет выполнения рекомендаций, выданных нами при первичных обследованиях. К примеру, в 2025 году обследовали 40 учреждений на выполнение рекомендаций, которые мы дали при первичном обследовании в 2023 году. Выявили, что не все учреждения успели устранить замечания, там выявлен потенциал энергосбережения в пределах 7 млн рублей. Общий потенциал по обоим направлениям в течение года выявлен в пределах 63 млн рублей

Проводя обследование, мы делаем расчеты, многостраничный паспорт обследования, который вручается руководителю учреждения. Если потери серьезные, мы информируем глав районов. В основном происходят потери тепловой энергии — 71,3%, электроэнергии — 19,4%. В паспорте есть все расчеты, руководитель увидит, где его учреждение впустую тратит деньги из бюджета.

— Какие главные вызовы и задачи стоят перед вашим управлением в этом году?

— Как я и говорил, все мероприятия и задачи для нашего учреждения указываются в государственном задании, которое ежегодно утверждает кабмин.

Первое — это обеспечение надлежащего качества реализуемых и потребляемых моторных топлив. Результаты обследований АЗС, где выявлены нарушения, направляются в письменном виде руководителям АЗС.

Для обеспечения рационального использования энергоресурсов в ГБУ проводим в этом году первичные и повторные обследования, как я уже и говорил.

Кроме того, перед подготовкой к осенне-зимнему периоду и в течение года мы проводим периодические обследования технического состояния резервных топливных хозяйств газопотребляющих предприятий, которые производят электро-, и тепловую энергию. Их перечень утверждается Министерством промышленности. Мы проверяем, готовы ли они к работе, имеется ли там утвержденный нормативный запас топлива (он должен быть не менее, чем недельный), фактическое наличие этого запаса. Это нужно на случай ограничения или прекращения поступления газа, чтобы не прекращалась работа предприятий, производящих электроэнергию и тепло.

Кроме этого, мы проводим регулярный мониторинг биржевых, оптовых и розничных цен моторных топлив в нашей республике и других регионах. Эта информация предоставляется в Кабинет министров и Администрацию раиса республики.

