Подозреваемые в неуплате налогов вероятные бенефициары казанской сети «Порт Маркет» покинули свои компании

Ушли в мае-июне

Эмиль Данилов и Рустем Давлетгараев покинули посты генеральных директоров ООО «Премьер» и ООО «Компания «Премьер» после возбуждения в их отношении уголовного дела о неуплате налогов.



Эмиль Данилов был учредителем и директором «Компании «Премьер» с момента ее создания в 2002 году. В 2014 году на посту директора его в этой компании сменил Давлетгараев. В 2008 году Данилов учредил и возглавил ООО «Премьер».

С 18 мая 2022 года Давлетгараев перестал быть директором «Компании «Премьер», но сохранил 100%-ное участие в уставном капитале фирмы. Аналогичная ситуация и с Даниловым — с 6 июня он больше не директор компании, но все еще ее единственный учредитель.

Сейчас директором ООО «Премьер» является Азат Сафин, который, согласно опубликованным данным, имеет доли в уставных капиталах шести других компаний. Еще одна компания, совладельцем которой является Сафин, — ООО «Альхена». В ней ему принадлежат 50% уставного капитала, вторым совладельцем компании является Наиля Давлетгараева.

Фото: sledcom.ru

«Компанию «Премьер» тем временем возглавил Марат Кашафутдинов. Он является учредителем ООО «Альнилам». Основной вид деятельности компании — торговля розничная напитками в специализированных магазинах. Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», выручка фирмы за прошлый год составила 84 миллиона рублей, а чистая прибыль — 7,87 миллиона.

Получить комментарии от компаний о причинах и следствии перестановок в органах управления «Реальному времени» не удалось. Редакция готова опубликовать позицию сторон.

«Глобус Маркет» стал «Портом»

В ноябре прошлого года Следственный комитет по Татарстану возбудил уголовное дело против экс-директора ООО «Премьер» Эмиля Данилова по подозрению в уклонении от уплаты налогов на 164,5 млн рублей. В тот же день стало известно об аналогичном деле и в отношении Рустема Давлетгараева — на сумму более 119,5 млн рублей.



Сетью алкогольных супермаркетов управляет ООО «Глобус Маркет». В этой компании возможную связь с юрлицами Данилова и Давлетгараева отрицают. Директором сети алкогольных магазинов является Владислав Павлов, у которого действительно не обнаруживается связи с Даниловым или Давлетгараевым. Однако, согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», прослеживается вероятная связь между ООО «Глобус Маркет», Даниловым, Давлетгараевым и Сафиным.



Сейчас в Казани работают 159 магазинов сети «Глобус Маркет». В конце апреля компания объявила, что теперь их торговые точки будут открыты под вывеской «Порт». От «Глобуса» сохранилась визуальная атрибутика: фирменные цвета и логотип с бокалом красного вина.

Артем Гафаров