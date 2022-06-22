Новости общества

22:10 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин установил временный порядок выплат по внешнему валютному госдолгу

16:52, 22.06.2022
Путин установил временный порядок выплат по внешнему валютному госдолгу
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий временный порядок исполнения обязательств по внешнему валютному долгу страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Согласно ему, устанавливаются особенности работы с иностранными депозитариями, ведения специальных счетов, индексации зачисленных на них средств и выплаты купонов по бондам. Также правительству в течение десяти дней поручено выбрать банки для платежей держателям евробондов России по новой схеме.

Фото: realnoevremya.ru

В конце мая министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Россия будет рассчитываться с держателями российских еврооблигаций по механизму, аналогичному схеме оплаты российского газа в рублях. Для этого иностранным инвесторам понадобится открыть валютные и рублевые счета в российском банке.

Подписывайтесь на telegram-канал «Реального времени».

Дарья Акимова
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также