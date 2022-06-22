Путин установил временный порядок выплат по внешнему валютному госдолгу

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий временный порядок исполнения обязательств по внешнему валютному долгу страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Согласно ему, устанавливаются особенности работы с иностранными депозитариями, ведения специальных счетов, индексации зачисленных на них средств и выплаты купонов по бондам. Также правительству в течение десяти дней поручено выбрать банки для платежей держателям евробондов России по новой схеме.

Фото: realnoevremya.ru

В конце мая министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Россия будет рассчитываться с держателями российских еврооблигаций по механизму, аналогичному схеме оплаты российского газа в рублях. Для этого иностранным инвесторам понадобится открыть валютные и рублевые счета в российском банке.



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Дарья Акимова