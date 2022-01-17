Итоги дня: Порошенко в Киеве, «кино» об уборке снега, допандемийный турпоток в Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 17 января.
- Совет Госдумы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Правительство РФ и партия «Единая Россия» предложили отложить этот закон для доработки. В то же время из перечня поручений российского президента Владимира Путина от 14 января уберут пункты, касающиеся закона о QR-кодах, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
- В Казань вернулся допандемийный турпоток. В 2021 году уровень туристического потока приблизился к показателям 2018 года — 3,2 млн человек. Столица Татарстана приняла туристов из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Уфы, Чебоксар, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Подробности — в материале «Реального времени».
- Бывший президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев. На Украине политика обвиняют в государственной измене. По информации обвинения, Порошенко в должности президента организовал поставки угля с неподконтрольных территорий Донбасса. Обвинение просит Печерский районный суд Киева арестовать экс-президента Украины Петра Порошенко с возможностью внесения залога в размере около 35,7 миллиона долларов.
- Исполнительный директор Oxfam International Габриэла Бухер заявила, что если десять самых богатых людей планеты потеряют 99,999% своего состояния, они все равно будут богаче 99% всех остальных людей. Согласно отчету некоммерческой организации Oxfam, за время пандемии COVID-19 состояние десяти богатейших людей мира увеличилось вдвое — с $700 млрд до $1,5 триллиона.
- Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев ведут переговоры по перераспределению активов, доходов и добычи полезных ископаемых в стране. По мнению британского издания The Guardian, продолжение переговоров связано с борьбой за власть.
- Член Комитета Госдумы РФ по труду Светлана Бессараб заявила, что новая пенсионная реформа будет направлена на изменение системы накопительной части. По ее словам, проект пока не вносился, но реформа будет предусматривать трансформацию накопительной части пенсии. Граждане сами будут решать, куда им вносить отчисления.
- «Газпром» в ходе сессии бронирования газотранспортных мощностей на следующий месяц не стал выбирать мощности польского участка газопровода «Ямал — Европа», а также дополнительную транзитную мощность через Украину. Мощности обоих участков бронировались на январь, но остались неиспользованными.
- Уроженка Казани Вероника Кудерметова победила американку Клэр Лю в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу россиянки.
- Игрок состава Natus Vincere по Counter Strike:Global Offencive из Казани — Денис electronic Шарипов занял седьмое место в списке лучших игроков 2021 года по версии портала HLTV.org. Рейтинг рифлера NAVI по итогам сезона составил 1,14. В прошедшем году Шарипов выиграл восемь турниров в составе свой команды. NAVI стали победителями итогового PGL Major Stockholm 2021, а также дошли до финала IEM Fall 2021 — СНГ и BLAST Premier: Spring Finals 2022.
- Начальник информационно-аналитического управления президента Татарстана Ленар Файзутдинов покинул свой пост. Указ подписан сегодня. Файзутдинов возглавлял управление с 2019 года. До этого он был управляющим партнером АМК «Теория Дарвина». Дальнейшие планы специалиста по коммуникациям и политтехнология пока не известны.
- Госкомитет Татарстана по тарифам оштрафовал МУП «Метроэлектротранс» на 810 тысяч рублей из-за повышения стоимости проезда, которое не дождалось необходимых 10 дней после выхода постановления Кабмина. Решение о повышении цены проезда в казанском метро при оплате наличными с 30 до 35 рублей было опубликовано 3 августа, а предприятие начало брать эту сумму спустя два дня.
- Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия приостановила сертификацию российского газопровода «Северный поток — 2» из-за его несоответствия праву Европейского союза. Также она сообщила, что Запад готов принять соответствующие меры в отношении газопровода, если Россия начнет вторжение на Украину.
- Казань попала в список городов, в чьих метрополитенах будет протестирована сеть 5G, соответствующую заявку «Ростелеком» подал в Госкомиссию по радиочастотам (ГКРЧ). Также в список вошли Москва и Санкт-Петербург, в этих городах на наземных станциях метро «Ростелеком» просит выделить диапазон частот 3,3—3,4 ГГц и 3,8—4,1 ГГц. На подземных станциях планируют использовать диапазон 3,4—3,8 ГГц.
- Набережных Челнах задержали заведующую отделом дополнительного профессионального образования медколледжа Галину Салихову. Ее подозревают в получении взятки за выдачу удостоверения о повышении квалификации и сертификата специалиста по сестринскому делу.
- Мэрия Казани опубликовала видео-благодарность дорожным рабочим за службу. «Спасибо ответственным дорожникам и дворникам! Результаты ваших трудов мы видим на протяжении всей зимы, даже если иногда не осознаем, сколько усилий было приложено!» — говорится в сообщении. По сути, таким образом мэрия ответила на критику в свой адрес за снежные завалы на улицах города.
- В ЗАГСе Нижнекамского района сменился руководитель, теперь его возглавляет заместитель начальника Гузялия Сагитова. Она работала в ЗАГСе с 2006 года, а на «деловом понедельнике» ее наградили медалью «За доблестный труд». А новым руководителем Комплексного предприятия благоустройства назначен Рафаэль Демидов. Предприятие организовывает жилищно-коммунальное хозяйство, содержит магистральные и внутриквартальные дороги, осуществляет сбор и вывоз бытовых отходов, обеспечивает работу объектов водо-, газо-, тепло-, электроснабжения и др.
- На ремонт Ледового дворца в Набережных Челнах из городского бюджета направят 72 миллиона рублей. По словам мэра Наиля Магдеева, все системы исправны, но ремонт необходим, поскольку здание старое. Работы по капремонту спортивного объекта совместят с плановыми, проведут их по завершении сезона.
- Глава Коми Владимир Уйба отправил правительство республики в отставку. По его словам, стратегическими задачами развития региона займется новый состав Кабмина. Перед ним поставлена задача вывести экономику региона «на качественно новый уровень по пути развития обрабатывающих производств, производств с высокой степенью переработки добываемого сырья и природных ресурсов».
- С момента внедрения проектного финансирования жилищного строительства с использованием эскроу-счетов в Татарстане в эксплуатацию сдали порядка 10,8 тысячи квартир. На счетах эскроу разместили 57,9 млрд рублей, которые будут переданы застройщикам по завершении строительства. С начала года количество счетов эскроу выросло в 2,2 раза, а объем средств на них — на 76,8%.
- В Вахитовском районе Казани выставили на продажу особняк апартаментов House Hills на ул. Айвазовского, 11а. Гостевой дом, расположенный почти в центре города, оценили ровно в 80 миллионов рублей, или чуть более чем в $1 миллион. Подробности — в материале «Реального времени».
- По мнению жителей столицы Татарстана, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен составлять 33,4 тысячи рублей. Это почти в 2,5 раза больше, чем его нынешний размер — 13,8 тысячи рублей. Сейчас Казань занимает 20-е место в списке городов РФ по запросам к уровню МРОТ. Самые высокие ожидания наблюдаются в Москве (42,1 тысячи рублей), Владивостоке (40,5 тысячи рублей) и Хабаровске (38,8 тысячи рублей).
- Евролига объявила новые даты трех матчей УНИКСа, перенесенных из-за COVID-19. 25 ноября УНИКС встретится с испанским «Реалом», игра должны была пройти еще 6 января в Мадриде. Матч с «Монако» пройдет в следующем месяце, он назначен на 22 февраля, хотя первоначально планировался на 11 января. С испанским БК «Олимпия Милан» УНИКС встретится 1 марта, хотя должен был пройти 13 января.
- В 2021 году Казань стала единственным городом-миллионником Приволжского федерального округа, который сохранил положительную сравнительную динамику регистрации рождения над регистрацией смерти. Такого результата столице Татарстана удается добиться второй раз за пандемию COVID-19. За прошлый год зарегистрировали рождение 20 501 ребенка и смерть 18 535 человек, сообщили сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии города. Смертность в Казани в 2021 году по сравнению с 2020-м выросла на 10%.
- Заместитель председателя Следственного комитета РФ Елена Леоненко заявила, что Татарстан стал лидером среди регионов Приволжского округа по количеству налоговых преступлений. По ее словам, наибольшие суммы ущерба от таких преступлений зафиксированы в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.
- МВД РТ сообщило о задержании в Казани подозреваемого в угоне автомобиля «Мерседес-Бенц» и продаже четырех колес с него, им оказался 28-летний администратор автомойки. Вину он полностью признал, по его словам, он намеревался прокатиться и вернуть машину, но затем заехал в шиномонтаж и попросил снять все четыре колеса с машины. Мастерам сказал, что взамен привезет другие. Однако сдал колеса в ломбард за 185 тысяч рублей. Сам потерпевший оценил их стоимость в 440 тысяч рублей.
- В ходе «делового понедельника» стало известно, что новым начальником организационного управления исполкома Казани стал Эдуард Бакулин. По словам мэра Казани Ильсура Метшина, молодого специалиста заметили еще на его прежнем месте работы — в администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани, где он возглавлял юридический отдел.
- Министр здравоохранения республики Марат Садыков заявил, что Минздрав РТ получит второй модернизированный вертолет санавиации до 2024 года. Ожидается, что с его помощью можно будет эвакуировать больше пациентов в случае необходимости.
- Также Садыков сообщил, что уровень смертности вырос почти на 43% за два года и составил 15,7 случая на 1 000 человек населения региона. За 11 месяцев 2021 года уровень стал выше на 15,4%, чем за аналогичный период 2020 года, и на 42,7% больше, чем в 2019 году.
- В РТ создали рабочую группу по отбору инвестиционных проектов и списанию задолженности республики перед Россией по бюджетным кредитам. Ее возглавил министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов, а его заместителем утвержден замглавы Минэкономики РТ Динар Шакиров.
- В Вахитовском и Авиастроительном районах Казани зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе. Пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха №3, расположенный по ул. Мартына Межлаука, зарегистрировал формальдегид на уровне 0,074 мг/куб. метр. Предельно допустимая концентрация составляет 0,05 мг/куб. метр.
- Глава Министерства лесного хозяйства Равиль Кузюров заявил, что в 2021 году в Татарстане за нарушение лесного законодательства наложили штрафов на общую сумму в 5,4 миллиона рублей. По его словам, за прошлый год в Татарстане составили 1,1 тысячи протоколов об административных правонарушениях и вынесли 951 постановление о привлечении к административной ответственности.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не забывать о суверенитете Кубы и Венесуэлы, отвечая на вопрос о возможности размещения российских ракет в Латинской Америке. По его мнению, это независимые страны, которые сами решают, чьи военные базы они могут разместить на своей территории.
Максим КокунинОбщество Татарстан
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