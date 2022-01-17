Евролига объявила даты перенесенных матчей УНИКСа

Евролига объявила новые даты трех матчей УНИКСа, перенесенных из-за коронавируса. Казанским баскетболистам предстоят игры с «Реалом», «Монако» и «Миланом».

25 января УНИКС встретится с испанским «Реалом». Игра должна была пройти еще 6 января в Мадриде.

Матч с «Монако» пройдет в следующем месяце. Он назначен на 22 февраля, хотя первоначально планировался на 11 января.

С испанским БК «Олимпия Милан» УНИКС встретится 1 марта. Матч должен был пройти 13 января.



Фото: unics.ru

Напомним, все три матча Евролига перенесла по просьбе УНИКСа. В казанском клубе выявили случаи заражения коронавирусом.

Накануне УНИКС обыграл «Нижний Новгород» со счетом 85:71 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Благодаря этой победе УНИКС занял 1-е место в таблице лиги.



Татьяна Демина