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Евролига объявила даты перенесенных матчей УНИКСа

16:05, 17.01.2022
Евролига объявила даты перенесенных матчей УНИКСа
Фото: unics.ru

Евролига объявила новые даты трех матчей УНИКСа, перенесенных из-за коронавируса. Казанским баскетболистам предстоят игры с «Реалом», «Монако» и «Миланом».

25 января УНИКС встретится с испанским «Реалом». Игра должна была пройти еще 6 января в Мадриде.

Матч с «Монако» пройдет в следующем месяце. Он назначен на 22 февраля, хотя первоначально планировался на 11 января.

С испанским БК «Олимпия Милан» УНИКС встретится 1 марта. Матч должен был пройти 13 января.

Фото: unics.ru

Напомним, все три матча Евролига перенесла по просьбе УНИКСа. В казанском клубе выявили случаи заражения коронавирусом.

Накануне УНИКС обыграл «Нижний Новгород» со счетом 85:71 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Благодаря этой победе УНИКС занял 1-е место в таблице лиги.

Татьяна Демина
СпортБаскетбол Татарстан

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