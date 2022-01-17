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В Челнах на капремонт Ледового дворца выделят 72 млн рублей

10:57, 17.01.2022
В Челнах на капремонт Ледового дворца выделят 72 млн рублей
Фото: instagram.com

На ремонт Ледового дворца в Набережных Челнах из городского бюджета направят 72 миллиона рублей — в первую очередь заменят систему пожаротушения и дымоудаления, сообщается в официальном аккаунте автограда в Instagram.

Как сообщил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, опасаться нечего, поскольку сегодня все системы исправны. Тем не менее ремонт необходим, поскольку здание старое.

Ремонт нужно сделать по современным меркам, отметил градоначальник. Работы по капремонту спортивного объекта совместят с плановыми, проведут их по завершению сезона.

Фото: nabchelny.ru

Ранее работу Ледового дворца приостановили по решению суда из-за проблем с пожарной безопасностью.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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