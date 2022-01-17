В организационном управлении исполкома Казани назначили нового руковдителя
Новым начальником организационного управления исполкома Казани стал Эдуард Бакулин. Об этом стало известно в ходе делового понедельника.
— Молодой, энергичный руководитель, который сумел себя проявить, — так охарактеризовал его мэр Казани Ильсур Метшин.
По словам градоначальника молодого специалиста заметили еще на прежнем месте его работы — в администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани, где он возглавлял юридический отдел.
Метшин подчеркнул, что у оргуправления исполкома «работы много», проводится по нескольку мероприятий в день.
Бакулин возглавил управление вместо Ирины Бочковой, которая в середине декабря 2021 года стала руководителем управления кадровой политики исполкома Казани.ОбществоВласть Татарстан
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