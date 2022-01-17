В организационном управлении исполкома Казани назначили нового руковдителя

Новым начальником организационного управления исполкома Казани стал Эдуард Бакулин. Об этом стало известно в ходе делового понедельника.

— Молодой, энергичный руководитель, который сумел себя проявить, — так охарактеризовал его мэр Казани Ильсур Метшин.

По словам градоначальника молодого специалиста заметили еще на прежнем месте его работы — в администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани, где он возглавлял юридический отдел.

Метшин подчеркнул, что у оргуправления исполкома «работы много», проводится по нескольку мероприятий в день.

Бакулин возглавил управление вместо Ирины Бочковой, которая в середине декабря 2021 года стала руководителем управления кадровой политики исполкома Казани.