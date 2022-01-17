В Татарстане построили более 10 тысяч квартир с использованием эскроу-счетов

С момента внедрения проектного финансирования жилищного строительства с использованием эскроу-счетов в Татарстане в эксплуатацию сдали порядка 10,8 тысячи квартир. На счетах-эскроу разместили 57,9 млрд рублей, которые будут переданы застройщикам по завершении строительства.



В ноябре 2021 года показатели рынка проектного финансирования продолжили расти. С начала года количество счетов эскроу выросло в 2,2 раза, а объем средств на них — на 76,8%.

Схема эскроу-счетов позволяет защитить средства дольщиков от недобросовестных компаний, поскольку застройщики получают деньги лишь после ввода жилья в эксплуатацию. За 11 месяцев 2021 года в республике ввели в эксплуатацию и передали покупателям жилье на сумму около 39,3 млрд рублей, рассказал управляющий Отделением — Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации Марат Шарифуллин.

Фото: realnoevremya.ru

По состоянию на 1 ноября объем средств на счетах эскроу составлял 51,3 млрд рублей, всего было открыто порядка 13,3 тысячи таких счетов.

Маргарита Головатенко