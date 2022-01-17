Казань в 2021 году стала единственным городом-миллионником ПФО, в котором рождаемость превысила смертность

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В 2021 году Казань стала единственным городом-миллионником Приволжского федерального округа, которому удалось сохранить положительную динамику регистрации рождения над регистрацией смерти. Такого результата столице Татарстана удается добиться второй раз за пандемию коронавируса.

В Казани за прошлый год зарегистрировали рождение 20 501 ребенка и смерть 18 535 человек, сообщили сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии города. Смертность в Казани в 2021 году по сравнению с 2020-м выросла на 10%.

На регистрацию рождения приходится 35% от общего количества зарегистрированных в Казани в 2021 году актов гражданского состояния. 41% родившихся в прошлом году стали первым ребенком в семье, 40% — вторым, 19% — третьим и последующие. В 280 семьях родились двойняшки, в двух семьях — тройняшки.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Самым популярным женским именем в 2021 году стала Амина — так назвали 294 новорожденных. Среди мужских имен самым распространенным оказался Амир — так назвали 317 мальчиков.

По данным Росстата, за 11 месяцев 2021 года в Татарстане родилось 37,5 тысячи детей. За тот же период прошлого года почти 38 тысяч. Умерло за январь-ноябрь прошлого года 55,8 жителей республике, в то время как за тот же период 2020-го - 48,5 тысячи. Подробнее — в материале «Реального времени».