Казанский гостевой дом House Hills оценили в миллион долларов

Фото: Дмитрий Кояш / domofoto.ru / CC-BY-NC-ND

Особняк в центре Казани за 80 миллионов рублей

В Вахитовском районе Казани выставили на продажу особняк апартаментов House Hills на ул. Айвазовского, 11а. Гостевой дом, расположенный почти в центре города, оценили ровно в 80 миллионов рублей, или чуть более чем в $1 миллион.



Справа от особняка имеются ворота, за которыми скрывается придомовая территория, используемая под парковку автомобилей. На сайте House Hills говорится, что ею постояльцы могут воспользоваться бесплатно.



В особняке, расположенном на первой линии улицы Айвазовского, три этажа, мансарда и подвал. На первом этаже работает кафе, зайти в которое можно через отдельный вход с улицы. На втором и третьем, по всей видимости, расположены номера от экономкласса, в которых нет душа, до люксовых.

Цены на сайте гостиничного дома не обновлялись давно. До 31 марта 2020 года они были в пределах от 1 800 до 3 700 рублей при одноместном размещении в номере и от 2 000 до 4 400 рублей при заселении вдвоем.

В особняке, расположенном на первой линии улицы Айвазовского, три этажа, мансарда и подвал. Фото yandex.ru/maps

Из объявления известно, что на объекте ведется видеонаблюдение. Среди прочей информации, предоставленной потенциальным покупателям, сведения о том, что особняк подключен к центральной системе водоснабжения и водоотведения и оснащен индивидуальным газовым отоплением.

В 2015 году в рейтинге самых дорогих и самых дешевых отелей Татарстана, составленном «Реальным временем», House Hills на ул. Айвазовского, 11а занял 85-ю строчку. По данным издания, на тот момент в 20 номерах гостиничного дома могли разместиться одновременно 40 человек. Семь лет назад начальная стоимость номера первой категории, или «стандарт», на одного человека составляла 1,5 тысячи рублей.



Одни продаются, другие только открываются для гостей Казани

Продажи гостиниц и отелей в Казани не редкость, в том числе и в историческом центре города. В сентябре прошлого года на торги выставили гостиницу Courtyard Kazan Kremlin, расположенную в 100 метрах от Казанского кремля. Однако желающих приобрести ее не оказалось — на аукцион не поступило ни одной заявки. К слову, шестиэтажное (с учетом подземного этажа) здание площадью 7 тысяч «квадратов», движимое имущество и участок площадью 1,8 тысячи кв. метров оценили в 762 миллиона рублей.

В том же сентябре 2021-го недалеко от центра Казани, по ул. Аэропортовской, 27, на продажу выставили трехэтажное здание двухзвездочной гостиницы Mini Hotel Altair и медицинского центра. Его стоимость оценили в 115 миллионов рублей. Как выяснило «Реальное время», причиной продажи здания мини-отеля, рассчитанного на 60 постояльцев, послужила реализация инвестиций.



В том же сентябре 2021-го на продажу выставили здание гостиницы Mini Hotel Altair и медицинского центра. Фото: arkoweb.ru

Продавался в сентябре 2021-го и неработающий отель «Стрела» на улице Рауиса Гареева, 78. Пятиэтажное здание, не считая технического этажа, предлагали приобрести за 200 миллионов рублей. В отеле общей площадью 4 209,4 «квадрата» имелись 52 номера. Здание, в котором он располагается, построили сравнительно недавно — в 2013 году.

Вместе с этим в гостиничном бизнесе Казани, несмотря на коронакризис и не сильно горящих желанием путешествовать туристов, растет конкуренция, открываются новые отели. Так, например, в скором времени прилетающие в столицу Татарстана гости прямо с самолета могут отправиться отдыхать — рядом с аэропортом весной должен открыться четырехзвездочный отель Kravt Hotel Kazan Airport. Там располагаются 240 номеров разных категорий, конференц-зал, ресторан, спортзал и спа-комплекс.

Татьяна Демина