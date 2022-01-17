Казань вошла в список городов, где планируют протестировать 5G в метро
В метрополитене Москвы, Санкт-Петербурга и Казани планируют протестировать 5G. Соответствующую заявку «Ростелеком» подал в Госкомиссию по радиочастотам (ГКРЧ).
В этих городах на наземных станциях метро «Ростелеком» просит выделить диапазон частот 3,3–3,4 ГГц и 3,8–4,1 ГГц. На подземных станциях планируют использовать диапазон 3,4–3,8 ГГц.
Как сообщили в Минцифры РФ, которое курирует работу ГКРЧ, соответствующую заявку рассмотрят на ближайшем заседании госкомиссии, передают «Известия».
В прошлом месяце стало известно, что в Татарстане, Москве и Подмосковье впервые испытают использование цифровых паспортов. Выдавать документы начнут в начале 2023 года.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым