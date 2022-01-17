Администратор казанской автомойки угнал «Мерседес»

Сегодня МВД Татарстана сообщило о задержании в Казани подозреваемого в угоне автомобиля «Мерседес Бенц» и продаже четырех колес с него. Само преступление было совершено еще 8 января.



В тот день с заявлением о пропаже машины владелец обратился в отдел полиции «Промышленный», с его слов — ранее оставил иномарку на автомойке для получения комплекса услуг, а утром ему сказали — «Мерседес» пропал.

По подозрению в причастности полицейские задержали 28-летнего администратрра автомойки. Вину он полностью признал — якобы поначалу намеревался прокатиться и вернуть машину, но затем заехал в шиномонтаж и попросил снять все 4 колеса с машины. Мастерам сказал, что взамен привезет другие. Однако сдал колеса в ломбард за 185 тысяч рублей. Сам потерпевший оценил их стоимость в 440 тысяч рублей.

Похищенный автомобиль и колеса уже возвращены владельцу. Подозреваемому в угоне и краже избрана подписка о невыезде.