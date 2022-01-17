В Татарстане за 2021 год за нарушение лесного законодательства наложили 5,4 млн рублей штрафов

В 2021 году в Татарстане за нарушение лесного законодательства наложили штрафов на общую сумму 5,4 миллиона рублей. Об этом сегодня на коллегии Министерства лесного хозяйства сообщил глава ведомства Равиль Кузюров.



По его словам, за прошлый год в Татарстане составили 1,1 тысячи протоколов об административных правонарушениях и вынесли 951 постановление о привлечении к административной ответственности.

Кузюров заявил, что нанесенный лесному фонду Татарстана вред за 2021 год оценивается в сумму свыше 56 миллионов рублей.

Фото: Максим Платонов (архив)

В середине декабря первый замглавы Минлесхоза РТ Ильгизар Зарипов рассказывал, что в 2021-м лесные инспекторы провели более 21 тысячи патрулирований и составили 402 акта о нарушении лесного законодательства. По его данным, в Татарстане леса занимают площадь 1 млн 20 тыс. га.

