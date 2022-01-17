В Челнах задержали сотрудницу медколледжа по подозрению в получении взятки

В Набережных Челнах задержали заведующую отделом дополнительного профессионального образования медколледжа Галину Салихову. Ее подозревают в получении взятки.

По предварительной информации, сотрудница учебного заведения получила взятку за выдачу удостоверения о повышении квалификации и сертификата специалиста по сестринскому делу. Инцидент произошел летом прошлого года, сообщают chelny-biz.ru.

Фото: Максим Платонов (архив)

Также летом 2021 года задержали директора медицинского колледжа Светлану Вахитову, подозреваемую во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Кроме того, задержали ее дочь, Гульнару Закирову, которой вменили два эпизода посредничества во взяточничестве и один — в получении взятки.

Диана Жиленкова