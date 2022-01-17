Нижнекамский ЗАГС возглавила Гузялия Сагитова
В ЗАГСе Нижнекамского района сменился руководитель. Ведомство возглавила заместитель начальника Гузялия Сагитова. Она работала в ЗАГСе с 2006 года.
«Желаю вам успехов. Я думаю, что те традиции, которые были заложены предыдущей командой, Бэллой Ивановной, вы сохраните и приумножите, добавив свое», — рассказал руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.
Ранее этот пост занимала Бэлла Махотина. На «деловом понедельнике» ее наградили медалью «За доблестный труд».
Недавно сообщалось, что в Нижнекамске зарегистрировали первую пару 2022 года. Молодоженами стали уроженцы Нижнекамска Артем Макаров и Кристина Хазиева.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым