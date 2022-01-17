Состояние 10 богатейших людей мира за пандемию выросло вдвое

Фото: Анна Сейтумерова

Во время пандемии коронавируса состояние десяти богатейших людей мира увеличилось вдвое — с $700 млрд до $1,5 трлн, согласно отчету некоммерческой организации Oxfam.



«Если эти десять человек завтра потеряют 99,999% своего состояния, они все равно будут богаче 99% всех людей на этой планете», — заявила исполнительный директор Oxfam International Габриэла Бухер.

По версии журнала Forbes, в список десяти богатейших людей мира входят:



Илон Маск (США) — $268,1 млрд; Джефф Безос (США) — $188 млрд; Бернард Арно и семья (Франция) — $187,5 млрд; Билл Гейтс (США) — $134,5 млрд; Ларри Эллисон (США) — $120,1 млрд; Ларри Пейдж (США) — $119,4 млрд; Марк Цукерберг (США) — $117,5 млрд; Уоррен Баффет (США) — $116,9 млрд; Сергей Брин (США) — $115,1 млрд; Стив Балмер (США) — $98,5 млрд.

Состояние миллиардеров с начала пандемии COVID-19 выросло больше, чем за последние 14 лет. Согласно данным, содержащимся в отчете, в то же время за пандемию упали доходы 99% населения и еще более 1 460 млн человек оказались за чертой бедности.

Маргарита Головатенко