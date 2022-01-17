Новости общества

10:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Татарстан возглавил рейтинг регионов ПФО по количеству налоговых преступлений

09:52, 17.01.2022
Татарстан возглавил рейтинг регионов ПФО по количеству налоговых преступлений
Фото: realnoevremya.ru

Татарстан стал лидером среди регионов Приволжского округа по количеству налоговых преступлений. Об этом рассказала заместитель председателя Следственного комитета РФ Елена Леоненко.

По ее словам, наибольшие суммы ущерба от таких преступлений зафиксированы в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Леоненко отметила, что наибольшее число налоговых преступлений наблюдается в крупных промышленных регионах и субъектах страны с высоко развитой экономической системой. Например, в Северо-Кавказском федеральном округе — это Ставропольский край, а в Южном федеральном округе — Краснодарский край, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Недавно сообщалось, что Татарстан возглавил рейтинг регионов по количеству случаев дачи взятки.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также