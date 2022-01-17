Татарстан возглавил рейтинг регионов ПФО по количеству налоговых преступлений

Татарстан стал лидером среди регионов Приволжского округа по количеству налоговых преступлений. Об этом рассказала заместитель председателя Следственного комитета РФ Елена Леоненко.

По ее словам, наибольшие суммы ущерба от таких преступлений зафиксированы в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Леоненко отметила, что наибольшее число налоговых преступлений наблюдается в крупных промышленных регионах и субъектах страны с высоко развитой экономической системой. Например, в Северо-Кавказском федеральном округе — это Ставропольский край, а в Южном федеральном округе — Краснодарский край, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Недавно сообщалось, что Татарстан возглавил рейтинг регионов по количеству случаев дачи взятки.

Диана Жиленкова