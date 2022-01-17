Исследование: казанцы считают, что размер МРОТ должен составлять 33,4 тысячи рублей

По мнению жителей столицы Татарстана, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен составлять 33,4 тысячи рублей. Это почти в 2,5 раза больше, чем его нынешний размер — 13,8 тысячи рублей.

Казань занимает 20 место в списке городов России по запросам к уровню МРОТ. Самые высокие ожидания наблюдаются в Москве (42,1 тысячи рублей), Владивостоке (40,5 тысячи рублей) и Хабаровске (38,8 тысячи рублей).

Фото: Анна Сейтумерова

Наименьшие запросы отмечены в Ульяновске (32 тысячи рублей), Ижевске и Саратове (по 31,6 тысячи рублей), сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Также сегодня сообщалось, что Казань оказалась в числе городов России, где жители откладывают наибольшие средства на пенсию.

Диана Жиленкова