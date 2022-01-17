Уроженка Казани Вероника Кудерметова пробилась во второй круг Australian Open
Уроженка Казани Вероника Кудерметова победила американку Клэр Лю в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу россиянки, которая имеет 28-й номер посева, пишет «Р-Спорт».
Недавно Кудерметова вошла в тридцатку лучших обновленного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), заняв последнее местоСпорт Татарстан
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