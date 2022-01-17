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Уроженка Казани Вероника Кудерметова пробилась во второй круг Australian Open

09:59, 17.01.2022
Уроженка Казани Вероника Кудерметова пробилась во второй круг Australian Open
Фото: ru.wikipedia.org

Уроженка Казани Вероника Кудерметова победила американку Клэр Лю в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу россиянки, которая имеет 28-й номер посева, пишет «Р-Спорт».

Недавно Кудерметова вошла в тридцатку лучших обновленного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), заняв последнее место

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