В Татарстане уровень смертности за два года вырос почти на 43%

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане уровень смертности вырос почти на 43% за два года и составил 15,7 случая на 1 000 человек населения региона. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Марат Садыков.

Уровень смертности за 11 месяцев 2021 года на 15,4% выше, чем за аналогичный период 2020 года, и на 42,7% больше, чем в 2019 году, передает ТАСС.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

По данным Росстата, COVID-19 в ноябре стал причиной смерти 308 татарстанцев. Еще у 1 562 умерших жителей республики COVID-19 считается основной причиной смерти, но нужны дополнительные анализы.

За минувшие сутки в Татарстане подтвердились четыре случая смерти от COVID-19.

Татьяна Леухина