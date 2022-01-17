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Начальник информационно-аналитического управления президента Татарстана Ленар Файзутдинов покинул свой пост

18:43, 17.01.2022 1
Начальник информационно-аналитического управления президента Татарстана Ленар Файзутдинов покинул свой пост
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Начальник информационно-аналитического управления президента Татарстана Ленар Файзутдинов покинул свой пост. Об этом он сообщил в своем Instagram, выложив указ.

Он возглавлял управление с 2019 года. С 2017 по 2019 года он был генеральным директором ООО «Теория Дарвина».

Фото: tatarstan.ru

Его предшественником в должности начальника управления был Айдар Салимгараев, назначенный руководителем республиканского агентства «Татмедиа».

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии

  • Анонимно 18:53
    Нет пререзидента нет и поста...АХАХАХАХАХ
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