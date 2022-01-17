Начальник информационно-аналитического управления президента Татарстана Ленар Файзутдинов покинул свой пост

Начальник информационно-аналитического управления президента Татарстана Ленар Файзутдинов покинул свой пост. Об этом он сообщил в своем Instagram, выложив указ.

Он возглавлял управление с 2019 года. С 2017 по 2019 года он был генеральным директором ООО «Теория Дарвина».



Фото: tatarstan.ru

Его предшественником в должности начальника управления был Айдар Салимгараев, назначенный руководителем республиканского агентства «Татмедиа».



Татьяна Леухина