МУП «Метроэлектротранс» оштрафовали на 0,8 млн рублей за несвоевременное повышение стоимости проезда в метро

Фото: Дмитрий Резнов

Госкомитет Татарстана по тарифам оштрафовал МУП «Метроэлектротранс» почти на 810 тысяч рублей. Причиной стало то, что предприятие в августе 2021 года повысило стоимость проезда, не выждав необходимые 10 дней после выхода постановления кабмина.

Речь идет о постановлении кабмина РТ о повышении цены проезда в казанском метро при оплате наличными с 30 до 35 рублей. Оно было опубликовано 3 августа, а уже спустя два дня предприятие стало брать с пассажиров эту сумму.

Фото: realnoevremya.ru

В период с 3 по 13 августа оборот предприятия составил 2,8 млн рублей. Общий размер полученной выручки составил 404,8 тысячи рублей. Согласно ст. 14.6 КоАП РФ, «Метроэлектротранс» оштрафовали на сумму двукратного размера излишне полученной выручки.

Подробности — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова