В воздухе Казани зафиксировали повышенную концентрацию формальдегида
В Вахитовском и Авиастроительном районах Казани зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе. Данные мониторинга представлены на сайте Гидрометцентра РТ.
Пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха №3, расположенный по ул. Мартына Межлаука, зарегистрировал формальдегид на уровне 0,074 мг/куб.метр. Предельно допустимая концентрация составляет 0,05 мг/куб. метр.
ПНЗ №7 по ул. Декабристов, 183 зафиксировал превышение ПДК формальдегида на 0,007 мг/куб. метр. Концентрация загрязняющего вещества составила 0,057 мг/куб.метр.
Данные мониторинга представлены за период наблюдения с 13.00 14 января по 07.00 17 января.
Последний раз превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе Казани зарегистрировали в конце прошлого года. Ее зафиксировали ПНЗ №3 и №7.
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