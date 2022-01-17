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В воздухе Казани зафиксировали повышенную концентрацию формальдегида

16:45, 17.01.2022
В воздухе Казани зафиксировали повышенную концентрацию формальдегида
Фото: Максим Платонов (архив)

В Вахитовском и Авиастроительном районах Казани зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе. Данные мониторинга представлены на сайте Гидрометцентра РТ.

Пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха №3, расположенный по ул. Мартына Межлаука, зарегистрировал формальдегид на уровне 0,074 мг/куб.метр. Предельно допустимая концентрация составляет 0,05 мг/куб. метр.

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ПНЗ №7 по ул. Декабристов, 183 зафиксировал превышение ПДК формальдегида на 0,007 мг/куб. метр. Концентрация загрязняющего вещества составила 0,057 мг/куб.метр.

Данные мониторинга представлены за период наблюдения с 13.00 14 января по 07.00 17 января.

Последний раз превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе Казани зарегистрировали в конце прошлого года. Ее зафиксировали ПНЗ №3 и №7.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан

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