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В Татарстане создали рабочую группу по отбору инвестиционных проектов и списанию задолженности перед Россией

14:01, 17.01.2022
В Татарстане создали рабочую группу по отбору инвестиционных проектов и списанию задолженности перед Россией
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане создали рабочую группу по отбору инвестиционных проектов и списанию задолженности республики перед Россией по бюджетным кредитам. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Возглавил рабочую группу министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов. Его заместителем и секретарем рабочей группы утвержден замглавы Минэкономики РТ Динар Шакиров.

Фото: mert.tatarstan.ru

В состав рабочей группы также вошли:

  • министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин;
  • министр финансов РТ Радик Гайзатуллин;
  • начальник Управления экономики, финансов и распоряжения государственным имуществом аппарата Кабмина РТ Ренат Гайнутдинов;
  • министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов;
  • руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин (по согласованию);
  • министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

В прошлом году «Реальное время» рассказывало, что Агентство инвестиционного развития Татарстана закажет консультации по формированию публичной инициативы при реализации перспективных проектных инициатив в формате государственно-частного партнерства. За услуги предлагали 17 миллионов рублей из республиканского бюджета. Подробнее — в нашем материале.

Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан

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