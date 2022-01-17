В Татарстане создали рабочую группу по отбору инвестиционных проектов и списанию задолженности перед Россией
В Татарстане создали рабочую группу по отбору инвестиционных проектов и списанию задолженности республики перед Россией по бюджетным кредитам. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Возглавил рабочую группу министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов. Его заместителем и секретарем рабочей группы утвержден замглавы Минэкономики РТ Динар Шакиров.
В состав рабочей группы также вошли:
- министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин;
- министр финансов РТ Радик Гайзатуллин;
- начальник Управления экономики, финансов и распоряжения государственным имуществом аппарата Кабмина РТ Ренат Гайнутдинов;
- министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов;
- руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин (по согласованию);
- министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.
В прошлом году «Реальное время» рассказывало, что Агентство инвестиционного развития Татарстана закажет консультации по формированию публичной инициативы при реализации перспективных проектных инициатив в формате государственно-частного партнерства. За услуги предлагали 17 миллионов рублей из республиканского бюджета. Подробнее — в нашем материале.
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