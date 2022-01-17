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В Нижнекамске назначили нового руководителя Комплексного предприятия благоустройства

13:12, 17.01.2022
В Нижнекамске назначили нового руководителя Комплексного предприятия благоустройства
Фото: e-nkama.ru

В Нижнекамске новым руководителем Комплексного предприятия благоустройства назначили Рафаэля Демидова, сообщает пресс-служба района.

«Рафаэль Тимофеевич имеет большой опыт работы. Я надеюсь, что этот опыт поможет навести в Нижнекамске порядок. Успехов вам», — сказал руководитель исполкома НМР Рамиль Муллин.

Предприятие организовывает жилищно-коммунальное хозяйство, содержит магистральные и внутриквартальные дороги, осуществляет сбор и вывоз бытовых отходов, обеспечивает работу объектов водо-, газо-, тепло-, электроснабжения и др.

До этого Демидов занимал пост заместителя руководителя исполкома Муслюмовского района.

Сегодня в организационном управлении исполкома Казани назначили нового руководителя. Новым начальником организационного управления исполкома Казани стал Эдуард Бакулин.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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