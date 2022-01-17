Правительство Коми отправили в отставку

Правительство Коми отправлено в отставку. Такое решение принял глава республики Владимир Уйба, заявив, что стратегическими задачами развития региона займется новый состав Кабмина.



Перед новым составом правительства Коми поставлена задача вывести экономику региона «на качественно новый уровень по пути развития обрабатывающих производств, производств с высокой степенью переработки добываемого сырья и природных ресурсов». Планом диверсификации экономики республики на период 2021—2026 годов предусмотрено привлечение до 2026 года 150 миллиардов рублей частных инвестиций в неугольные отрасли и создание новых рабочих мест.

Новый состав правительство Уйба пообещал объявить дополнительно. Пока действующие министры продолжат работы в качестве исполняющих обязанности, говорится в сообщении на официальной страницы Коми «ВКонтакте».

В сентябре прошлого года в отставку отправили правительство Мордовии. Это сделал избранный глава республики Артем Здунов.

Татьяна Демина