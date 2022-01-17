Татарстан получит второй модернизированный вертолет санавиации до 2024 года

Минздрав Татарстана получит второй модернизированный вертолет санавиации до 2024 года. Ожидается, что с его помощью можно будет эвакуировать больше пациентов в случае необходимости, сообщил министр здравоохранения республики Марат Садыков.



По его словам, у регионального Минздрава сложились доверительные отношения с Казанским вертолетным заводом: «Специалисты учитывают наши пожелания при модернизации вертолета, особенно в вопросах эргономики салона воздушного судна».

Существующий «Ансат» в этом году оборудовали новым медицинским модулем, и это облегчило погрузку на борт и выгрузку тяжелых лежачих пациентов, сообщает ТАСС.

При вылетах на дальние расстояния ощущалось ограничение запасов топлива, что не позволяло эвакуировать пациентов из отдаленных районов без дозаправки. Поскольку есть необходимость соблюдать инфекционную безопасность, нужно доработать быстросъемную перегородку для изоляции кабины от салона, отметил Садыков.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин отмечал, что Татарстан не использует медицинские вертолеты «Ансат» и сеть вертолетных площадок для санавиации для спасения пострадавших в ДТП.

Маргарита Головатенко