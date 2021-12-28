Итоги дня: дело после крушения вертолета в Удмуртии, логотип Года цифровизации, канатная дорога в Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 28 декабря.
- В Удмуртии возбудили уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ) после жесткой посадки вертолета Ми-2 «Казанского авиапредприятия», в результате которой один человек погиб, а второй находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии. Стоит отметить, что поиски продолжались почти десять часов и члены экипажа были все это время на морозе. В интернете и вовсе распространилась информация, что спасение мужчин дело рук не МЧС, а волонтера, который специально прибыл на помощь. Как оказалось, вертолет потерпел крушение, когда возвращался в аэропорт Ижевска после патрулирования участков магистральных нефтепроводов Холмогоры — Клин и Сургут — Полоцк. Они принадлежат АО «Транснефть — Прикамье», с которым у «Казанского авиапредприятия» заключен договор авиационного обслуживания. Подробности случившегося — в материале «Реального времени».
- Руководители государств — участников СНГ провели традиционную неформальную встречу в Санкт-Петербурге. За большим круглым столом собрались президенты России, Белоруссии, Таджикистана, Казахстана и других. К встрече присоединилась и глава Роспотребнадзора Анна Попова, которая озвучила «свое видение того, где мы находимся» на пути предотвращения распространения коронавируса. К слову, именно общую борьбу с распространением COVID-19 президент РФ Владимир Путин назвал одной из главных тем встречи лидеров стран СНГ.
- Попова заявила, что не исключает роста заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников, так как контактов между людьми будет много. К тому же интенсивно распространяется «омикрон», его «высокая трансмиссивность» уже доказана учеными.
- Правительство выделит на первое полугодие 2022 года более 128 млрд рублей на выплаты медикам, борющимся с коронавирусом. Эти же средства пойдут и на двойную оплату труда медработников, лечащих COVID-пациентов. Продолжить в 2022-м начисления специальных социальных выплат медикам, которые борются с пандемией, поручил лично президент России.
- По предварительным данным, российско-американские переговоры по гарантиям безопасности пройдут в Женеве 10 января. После этого должны состояться консультации России и НАТО. Их проведут уже в Брюсселе, сообщили в МИД РФ.
- Путин заявил, что российская вакцина «Спутник V» нейтрализует омикрон-штамм коронавируса. Такой вывод сделали в Центре Гамалеи после проведенного исследования.
- Инвестиционный совет Татарстана рассмотрел и одобрил шесть проектов, которые готовятся к реализации. Речь, в частности, идет о канатной дороге, которая свяжет центральный парк культуры и отдыха им. Горького и стадион «Ак Барс Арена» в Казани. Этот проект обсуждается уже несколько лет. Кроме того, президент РТ Рустам Минниханов поручил как можно быстрее начать строительство детского сада в 67-м микрорайоне Набережных Челнов.
- Российский дизайнер Артемий Лебедев презентовал айдентику Года цифровизации в Татарстане. Ее разработал дизайнер и нейросеть «Николай Иронов». В основе логотипа для Года цифровизации лежит буква «Т» из пикселей. Логотип является визуализацией слов «цифровизация», «технологии», «современность», «будущее» и «Татарстан».
- Верховный суд России ликвидировал международную организацию «Мемориал»*, которая занималась исследованием политических репрессий в СССР. Организацию признали НКО-иноагентом в 2016 году. Адвокат «Мемориала»* Мария Эйсмонт уже заявила о намерении обжаловать решение суда.
- В Набережных Челнах перевозчикам выплатят 13,6 миллиона рублей — так планируется компенсировать их потери из-за снижения пассажиропотока после введения с 22 ноября QR-кодов на транспорте. Средства на это будут выделены из бюджета Татарстана.
- Из бюджета Казани на замену заборов в школах и детских садах направят почти 200 миллионов рублей. Таким образом власти намерены повысить надежность системы пассивной безопасности и защиты территории. Все работы планируется выполнить до 30 августа 2022 года. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Вместе с этим в следующем году Татарстан получит почти 2,3 млрд рублей из федерального бюджета на капитальный ремонт и оснащение школ. В общей сложности правительство РФ направляет на эти цели более 91,6 миллиарда в 80 регионов. Ожидается, что выделенные средства позволят отремонтировать 2 тысячи школ.
- В 2022 году Росстат изменит методику расчета недельной инфляции. Во-первых, регистрация цен будет проводиться по пятницам, а не по понедельникам, как сейчас. Кроме того, число позиций для расчета ИПЦ за месяц возросло с 556 до 558. Из них 129 — продовольственные товары, остальные относятся к непродовольственным товарам и услугам.
- В новом году Альметьевск может остаться без рейсовых автобусов — единственный перевозчик отказывается участвовать в торгах на перевозки в 2022-м. Власти ведут с ним переговоры.
- Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о прохождении пика роста цен на недвижимость в России, при этом ставки по ипотеке могут незначительно подняться. Глава регулятора призвала не поддаваться ажиотажному эмоциональному поведению и внимательно отнестись к ситуации. Спешить с оформлением ипотечного кредита она не рекомендует.
- Тем временем вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что с начала 2021 года жители России оформили около 1 миллиона кредитов по программам семейной и льготной ипотеки. Их общая сумма составила примерно 3 триллиона рублей.
- Правительство Татарстана утвердило программу государственной поддержки населения в обеспечении жильем в республике на 2022 год. Объем ее финансирования составит 15,9 млрд рублей. Постановление вступит в силу с 1 января следующего года.
- В Татарстане последние дни уходящего 2021 года будут морозными, но 1 января прогнозируется резкое потепление. Волна тепла придет в республику уже 31 декабря. Температуры будут выше климатической нормы. При этом прогнозируются существенные осадки в виде снега — более 2 мм, сообщил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев.
- С 1 января 2022 года в России за незаконную трудовую деятельность иностранцы могут быть выдворены из страны в связи с тем, что 31 декабря заканчиваются временные меры, позволявшие им урегулировать свой правовой статус. До этого срока мигрантам без необходимых для работы документов рекомендуется обратиться в органы внутренних дел, а работодателям следует оформить с иностранными работниками трудовые отношения.
- Сегодня почти с самого утра на казанских дорогах наблюдаются сильные пробки. Уже к полудню они оценивались в 7 баллов, а к 13 часам дня достигли 9 баллов. Движение, как обычно, было сильно затруднено в центре Казани. Похожая ситуация с пробками в городе наблюдалась и в понедельник.
- Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал Казань в числе российских городов, которые потенциально соответствуют уровню мировых олимпийских столиц. Он заявил, что Россия продолжит бороться за право принять у себя Олимпийские игры в 2036 году.
- Так называемый индекс чак-чака в 2021 году в Татарстане вырос на 6,9%. При расчете учитывали ингредиенты для приготовления лакомства на шесть-семь порций. В итоге индекс чак-чака составил 354,5 рубля. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- Глава Комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Хубезов считает, что введение QR-кодов в общественных местах может не потребоваться в том случае, если коронавирус станет сезонным заболеванием после окончания пандемии. Он обратил внимание, что антиковидные меры направлены на защиту здоровья населения, применяются в других государствах и демонстрируют свою эффективность.
- В Татарстане открылась ледовая переправа через реку Кама, по маршруту — н.п. Соколка Мамадышского района — н.п. Новый Закамский Нижнекамского района. Она работает круглосуточно. Допустимая масса транспорта — до 3,5 тонны.
*Организация признана в России иностранным агентом в 2016 году
Татьяна ДеминаОбщество Татарстан
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