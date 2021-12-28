В Татарстане утвердили новую программу господдержки граждан в обеспечении жильем на 2022 год
Правительство Татарстана утвердило программу государственной поддержки населения в обеспечении жильем в республике на 2022 год. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. Объем финансирования программы составит 15,9 млрд рублей.
Несколько дней назад сообщалось, что в РТ выполнили все мероприятия по программе обеспечения жильем отдельных категорий населения. Так, жильем обзавелись 739 семей. Кроме того, по нацпроекту «Жилье и городская среда» плановые показатели по вводу жилья на текущий год в республике выполнили в полном объеме.
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