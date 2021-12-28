С 1 января 2022 года в России за незаконную трудовую деятельность иностранцы могут быть выдворены из страны

Фото: Олег Тихонов

В России с 1 января 2022 года за незаконную трудовую деятельность иностранцев могут выдворить за пределы страны, а также наложить запрет на обратный въезд. Кроме того, за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности работодателей могут оштрафовать на сумму до 800 тысяч рублей за каждого такого работника.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Также 31 декабря заканчиваются временные меры, позволявшие иностранцам урегулировать свой правовой статус. До этого срока мигрантам без документов для работы рекомендуется обратиться в органы внутренних дел, а работодателям следует оформить с иностранными работниками трудовые отношения, сообщает пресс-служба МВД РФ.

В прошлом месяце глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выступил с инициативой ужесточить контроль над миграционными процессами.

Диана Жиленкова