С 1 января 2022 года в России за незаконную трудовую деятельность иностранцы могут быть выдворены из страны
В России с 1 января 2022 года за незаконную трудовую деятельность иностранцев могут выдворить за пределы страны, а также наложить запрет на обратный въезд. Кроме того, за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности работодателей могут оштрафовать на сумму до 800 тысяч рублей за каждого такого работника.
Также 31 декабря заканчиваются временные меры, позволявшие иностранцам урегулировать свой правовой статус. До этого срока мигрантам без документов для работы рекомендуется обратиться в органы внутренних дел, а работодателям следует оформить с иностранными работниками трудовые отношения, сообщает пресс-служба МВД РФ.
В прошлом месяце глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выступил с инициативой ужесточить контроль над миграционными процессами.
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