По факту жесткой посадки вертолета «Казанского авиапредприятия» в Удмуртии возбудили уголовное дело

В Удмуртии возбудили уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ) после жесткой посадки вертолета Ми-2 «Казанского Авиапредприятия» под Ижевском. Следователи устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

— Следствием установлено, что 27 декабря 2021 года вблизи села Азино Завьяловского района Удмуртской Республики в результате нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта вертолет МИ-2 с регистрационным опознавательным знаком «RA-15671» потерпел крушение с падением на землю, — говорится в сообщении Центрального межрегионального СУ на транспорте СКР.

Следователи допрашивают свидетелей, назначены экспертизы. Вывод о причинах случившегося и виновности ответственных лиц сделают после проведения всех необходимых следственных действий и сопоставления собранных доказательств.

Происшествие случилось 27 декабря примерно в 14 часов дня. Перед этим командир судна предупредил о внештатной ситуации. Для поисков двух членов экипажа, которые находились на борту в момент жесткой посадки, сформировали оперативный штаб поисково-спасательной операции, поиски вели 60 человек и 20 единиц техники.



Вертолет удалось найти только поздно ночью — около 23.40 (по мск). Командир воздушного судна умер на месте происшествия. Второго члена экипажа, которым оказался сотрудник АО «Транснефть — Прикамье» — бортоператор Удмуртского РНУ Илья Хромов, госпитализировали. Он находится в реанимации. Его состояние врачи оценивают как стабильно-тяжелое.

Как сообщили в пресс-службе АО «Транснефть — Прикамье», вертолет Ми-2 «Казанского авиапредприятия» патрулировал участки магистральных нефтепроводов Холмогоры — Клин и Сургут — Полоцк на основании договора. Жесткая посадка произошла, когда вертолет возвращался к месту базирования в аэропорт Ижевска.



Татьяна Демина