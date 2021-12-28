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Верховный суд России ликвидировал международное общество «Мемориал»*

13:32, 28.12.2021
Верховный суд России ликвидировал международное общество «Мемориал»*
Фото: Максим Платонов (архив)

Верховный суд России ликвидировал международную организацию «Мемориал»*, которая занималась исследованием политических репрессий в СССР. Организацию признали НКО-иноагентом пять лет назад.

Адвокат «Мемориала»* Мария Эйсмонт заявила о намерении обжаловать решение Верховного суда РФ, пишет «РИА Новости».

Ликвидировать организацию «Мемориал»* в ноябре попросила Генеральная прокуратура из-за систематических нарушений закона об иноагентах. В НКО же отрицают эти нарушения, а также считают, что для ликвидации нет никаких законных оснований и это чисто политическое решение.

*Организация признана в России иностранным агентом в 2016 году

Татьяна Демина
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