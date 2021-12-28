В новом году Росстат изменит методику расчета недельной инфляции

В России с 1 января 2022 года изменят процедуру учета цен для расчета еженедельной оценки и ежемесячного индекса потребительских цен (ИПЦ). Об этом сообщает пресс-служба Росстата.

Обычно еженедельная регистрация цен проводится в понедельник, теперь процедура переносится на пятницу. Это позволит учесть цены на продовольственных рынках, которые не работают по понедельникам (36% от всех рынков) и др.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, изменен и набор потребительских товаров и услуг. Число позиций для расчета ИПЦ за месяц возросло с 556 до 558. Из них 129 — продовольственные товары, остальные относятся к непродовольственным товарам и услугам.

Недавно в Росстате рассказали о подорожании некоторых продуктов питания.

Диана Жиленкова