В Татарстане одобрили шесть инвестиционных проектов

На заседании Инвестиционного совета Татарстана сегодня было рассмотрено шесть проектов, которые готовятся к реализации. Все они были одобрены. Об этом сообщается на сайте президента РТ Рустама Минниханова.

Заседание провел президент, также в нем принял участие премьер-министр республики Алексей Песошин. Само мероприятие прошло в Доме правительства РТ.

Первым рассмотренным проектом было строительство детского сада в Набережных Челнах. Он готовится к реализации в 67-м микрорайоне города, будет создано 44 рабочих места. Для него потребуется земельный участок на 8,2 кв. метра. Затем обсуждался проект канатной дороги между центральным парком имени Горького и стадионом «Ак Барс Арена» в Казани. Объем инвестиций в него составит 3 млрд рублей.

Также президенту представили проекты строительства смотровой башни и благоустройства территории вокруг нее за 50 млн рублей, постройки оптово-распределительного центра «Зеленодольск 3» за 1,88 млрд рублей, создания автокомплекса около промышленного парка «Зеленодольск» и организация проезда через него за 382 млн рублей.

Фото: tatarstan.ru

О планах по постройке канатной дороги, которая свяжет Центральный парк культуры и отдыха им. Горького и стадион «Ак Барс Арена», подробнее можно прочитать здесь.

Дарья Акимова