Пилота и пассажира упавшего под Ижевском Ми-2 нашел волонтер через 10 часов после жесткой посадки

В Удмуртии пилота и пассажира упавшего Ми-2 нашел через 10 часов после аварии волонтер-одиночка. Мужчина специально приехал из Ижевска, чтобы помочь спасателям.

По данным Mash, Александр прибыл на поиски в девять вечера на своей машине. Тогда с момента трагедии прошло шесть часов. Он шел по дороге один. Вертолет он обнаружил в 23 часа с автодороги между Кияиком и Азино, а людей — в 80 метрах от трассы.

Фото: 18.mchs.gov.ru

Волонтер рассказал, что пилот что-то хрипел и сжимал руку в кулак. Спасатели прибыли только через полчаса, однако было уже поздно: летчик Дамир Гафуров умер после того, как его передали врачам, а пассажир Илья Хромов сейчас в больнице в тяжелом состоянии.

Поиски были долгими, потому что пилот сначала называл одно место падения, потом — координаты другого, которое тоже определили неверно. И наконец, уточнил, что находится «после Азино». В итоге 298 спасателей и 81 единица техники (включая два вертолета) искали одновременно в трех местах. Там, где люди находились на самом деле, группа была самая малочисленная.

Жесткую посадку вертолет совершил примерно в 14.00 (по мск). Перед этим командир судна сообщил о некой внештатной ситуации. Найти вертолет и членов экипажа удалось лишь в 23.40. Все подробности трагедии — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина