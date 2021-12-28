Совершивший жесткую посадку в Удмуртии казанский вертолет патрулировал трубопровод «Транснефти»

Фото: пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры

Вертолет Ми-2 «Казанского авиапредприятия», совершивший накануне жесткую посадку в Удмуртии, патрулировал участки магистральных нефтепроводов Холмогоры — Клин и Сургут — Полоцк, принадлежащих АО «Транснефть — Прикамье». Облет проводился согласно договору по авиационному обслуживанию, заключенному компаниями в 2019 году по результатам торгов.

Жесткая посадка произошла, когда вертолет возвращался к месту базирования в аэропорт Ижевска. Ведется расследование причин случившегося, сообщили в пресс-службе АО «Транснефть — Прикамье».

На борту вертолета находился сотрудник компании — бортоператор Удмуртского РНУ Илья Хромов. Он жив, находится в реанимации 1-й РКБ Ижевска. Его состояние врачи оценивают как стабильно-тяжелое. У него диагностированы травмы различной степени тяжести и переохлаждение.

Фото: пресс-служба Приволсжкой транспортной прокуратуры

Вертолет совершил жесткую посадку в Увинском районе Удмуртии 27 декабря примерно в 14.00. Перед этим командир судна предупредил о внештатной ситуации. На поиски выдвинулись 60 человек и 20 единиц техники.



Нашли вертолет поздно ночью. Один из членов экипажа умер после того, как его передали медикам.

Татьяна Демина