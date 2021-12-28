США и Россия проведут переговоры по Украине и контролю над вооружениями 10 января

США и Россия проведут переговоры по контролю над вооружениями и по Украине, встреча запланирована на 10 января, сообщает AFP.



12 января планируется заседание Совета Россия — НАТО. 13 января должна пройти встреча в рамках ОБСЕ, анонсировали в Белом доме.

О том, что заседание Совета Россия — НАТО может пройти 12 января, ранее узнавало турецкое издание «Анадолу». На 12 января также запланировано заседание начальников генштабов стран — участниц НАТО в Брюсселе.

Фото: pxhere.com

17 декабря МИД России обнародовал проект соглашения России и НАТО о гарантиях безопасности. Согласно ему, Москва и Североатлантический альянс не рассматривают друг друга в качестве противников. Международные споры предлагается решать мирно, при планировании военных учений будет проявляться сдержанность.

В прошлый четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс готов к диалогу с Россией, но на определенных условиях.

Маргарита Головатенко