В 67-м микрорайоне Набережных Челнов построят детский сад

В 67-м микрорайоне Набережных Челнов планируется построить детский сад. Для реализации проекта необходим земельный участок площадью 8,2 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

— Город от этого только приобретет — рисков быть не может, проект мы поддержим! Тем более детский сад будет в частном секторе, там он нужен, — заверил мэр Челнов Наиль Магдеев.

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил в короткие сроки приступить к строительству детского сада. К работам планируется привлечь 44 человека.

Фото: tatarstan.ru

В следующем году в Челнах откроется новая школа. Она расположится в 69-м комплексе и сможет принять 1,5 тысячи детей. Учебный год там начнется 1 сентября 2022 года.



Татьяна Демина