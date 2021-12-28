Татарстан получит почти 2,3 млрд рублей на ремонт и оснащение школ в 2022 году

В 2022 году Татарстан получит почти 2,3 млрд рублей на капитальный ремонт и оснащение школ, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным. Средства выделены из федерального бюджета.

Всего на ремонт и оснащение школ в ближайшие два года правительство России направит более 91,6 млрд рублей. Средства получат 80 регионов.

На выделенную сумму планируется отремонтировать 2 тысячи школ. Всего по поручению президента России Владимира Путина до конца 2026 года планируется привести в порядок более 7 тысяч зданий школ, говорится в сообщении на сайте правительства страны.

В ноябре сообщалось, что с начала 2021 года в Казани отремонтировали 80 школ и 157 детских садов. В частности, в десяти школах и 27 детсадах заменили кровельное покрытие и отдельные элементы крыши, ливневой системы водоотведения, установили парапеты и зенитные фонари.



Татьяна Демина