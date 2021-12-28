В Челнах перевозчикам выплатят 13,6 млн рублей из-за снижения пассажиропотока

В Набережных Челнах перевозчикам выплатят более 13 млн рублей в связи с тем, что в автограде снизился пассажиропоток из-за введения QR-кодов на транспорте, сообщила начальник Управления финансов Светлана Мулюкова.



Так, перевозчикам выплатят 13,6 млн рублей. Средства на это будут выделены из бюджета Татарстана, сообщает ГТРК «Татарстан».

Фото: realnoevremya.ru

На позапрошлой неделе министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов сообщил, что снижение пассажиропотока после введения QR-кодов в общественном транспорте составляет менее 7%.



Маргарита Головатенко