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В Челнах перевозчикам выплатят 13,6 млн рублей из-за снижения пассажиропотока

12:41, 28.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Челнах перевозчикам выплатят 13,6 млн рублей из-за снижения пассажиропотока
Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах перевозчикам выплатят более 13 млн рублей в связи с тем, что в автограде снизился пассажиропоток из-за введения QR-кодов на транспорте, сообщила начальник Управления финансов Светлана Мулюкова.

Так, перевозчикам выплатят 13,6 млн рублей. Средства на это будут выделены из бюджета Татарстана, сообщает ГТРК «Татарстан».

Фото: realnoevremya.ru

На позапрошлой неделе министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов сообщил, что снижение пассажиропотока после введения QR-кодов в общественном транспорте составляет менее 7%.

Маргарита Головатенко
БизнесТранспортЭкономикаБюджетОбщество Татарстан

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