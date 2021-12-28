В Челнах перевозчикам выплатят 13,6 млн рублей из-за снижения пассажиропотока
В Набережных Челнах перевозчикам выплатят более 13 млн рублей в связи с тем, что в автограде снизился пассажиропоток из-за введения QR-кодов на транспорте, сообщила начальник Управления финансов Светлана Мулюкова.
Так, перевозчикам выплатят 13,6 млн рублей. Средства на это будут выделены из бюджета Татарстана, сообщает ГТРК «Татарстан».
На позапрошлой неделе министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов сообщил, что снижение пассажиропотока после введения QR-кодов в общественном транспорте составляет менее 7%.
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