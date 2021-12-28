Правительство направит 128 млрд рублей на выплаты медикам за борьбу с COVID-19

Правительство выделит на первое полугодие 2022 года более 128 млрд руб. для медиков, борющихся с коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Постановление о продлении выплат врачам уже подписано, передает ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера президент России Владимир Путин поручил продолжить в следующем году практику начисления специальных социальных выплат медикам, которые борются с пандемией. А с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022-го включительно специальные социальные выплаты врачам, лечащим пациентов с COVID-19, будут выплачиваться в двойном размере.



В середине декабря глава государства поручил кабмину выплатить в двойном размере надбавки медработникам, которые будут бороться с коронавирусом в предстоящие новогодние праздники.



Татьяна Леухина