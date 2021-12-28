Чернышенко рассказал, какие российские города могут принять Олимпиаду-2036 — среди них Казань

Фото: Максим Платонов

Россия будет продолжать бороться за право принять у себя Олимпийские игры в 2036 году. Городами, потенциально соответствующими уровню мировых олимпийских столиц, являются Сочи, Москва, Санкт-Петербург и Казань. С таким мнением выступил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, организация спортивных мероприятий полезна в плане развития экономики и социальной сферы регионов страны, а также позиционирования РФ на глобальных рынках, передает «РИА Новости».

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Тем временем XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Олимпийский огонь игр был зажжен в Древней Олимпии в октябре.

Недавно стало известно, что игроки Национальной хоккейной лиги не будут принимать участие в зимних играх. Причиной стали подъем заболеваемости COVID-19 и перенесенные матчи.



Диана Жиленкова