Крушение казанского вертолета в Удмуртии: провал операции спасения, 30-летняя машина

Спасатели искали экипаж 10 часов

Накануне в Удмуртии потерпел крушение вертолет Ми-2 с регистрационным опознавательным знаком «RA-15671», на борту находились два человека — пилот Дамир Гафуров и сотрудник АО «Транснефть — Прикамье», бортоператор Удмуртского РНУ Илья Хромов. Их поиски велись почти десять часов — для этого МЧС сформировало оперативный штаб поисково-спасательной операции, которая, впрочем, была не особо удачной, — привлекли 60 человек и 20 единиц техники.

Жесткую посадку вертолет совершил примерно в 14.00 (по мск), спустя два часа после вылета с аэродрома в Ижевске. Перед этим от командира судна поступило сообщение о некой внештатной ситуации. О чем конкретно он информировал, не уточняется, известно лишь, что в момент крушения вертолет возвращался к месту базирования в аэропорт Ижевска.

МЧС сформировало оперативный штаб поисково-спасательной операции, привлекли 60 человек и 20 единиц техники. Фото: 18.mchs.gov.ru

После начала поисков в ГУ МЧС России по Удмуртии дали понять, что оба члена экипажа живы — они выходили на связь. В интернете появились аудиофайлы, на записи якобы звучали голоса мужчин. Там повторялось лишь одно слово — «холодно». Температура, к слову, была около 10 градусов мороза.

В итоге многочасовые поиски закончились только ближе к полуночи — вертолет и членов его экипажа удалось найти лишь около 23.40 (по мск). То есть люди пробыли на морозе после ЧП целых 10 часов.

Пилот Дамир Гафуров умер, а Илью Хромова госпитализировали в больницу. По данным АО «Транснефть — Прикамье», он находится в реанимации 1-й Республиканской клинической больницы Ижевска. Во время жесткой посадки он получил несколько травм, а из-за длительного нахождения на морозе у него диагностировали переохлаждение. Врачи оценивают состояние выжившего как стабильно тяжелое, угрозы его жизни нет.

Пилот Дамир Гафуров умер, а Илью Хромова госпитализировали в больницу. Фото: 18.mchs.gov.ru

Причины происшествия пока неизвестны, их выяснением занимается Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР. Ведомство уже возбудило уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ).

В Следкоме заявили, что происшествие случилось «в результате нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Однако окончательные выводы о причинах и виновности ответственных лиц обещали сделать лишь после завершения всех необходимых следственных действий. Уже допрашиваются свидетели и собираются доказательства.

И вопросы, очевидно, должны возникнуть в том числе к спасателям: почему операция заняла так много времени?



Многочасовые поиски закончились только ближе к полуночи. Фото: 18.mchs.gov.ru

На «Казанском авиапредприятии» никакой информации пока нет

Как выяснилось позже, вертолет, получивший в результате жесткой посадки значительные механические повреждения, принадлежит АО «Казанское авиапредприятие». Полет он совершал в целях патрулирования участков магистральных нефтепроводов Холмогоры — Клин и Сургут — Полоцк, принадлежащих АО «Транснефть — Прикамье».

Компании в 2019 году по результатам открытых торгов заключили договор авиационного обслуживания. Облет трассы трубопровода проводился накануне в соответствии с этим документом, рассказали в АО «Транснефть — Прикамье».

«Казанское авиапредприятие» пока воздерживается от официальных комментариев.

— Никакой информации пока нет, — сообщили «Реальному времени» в компании. Отметим, что ответ опередил запрос — корреспондент не успел задать интересующий вопрос.



Генеральный директор Магомед Закаржаев взял трубку, но тоже отказался от комментариев.

В начале прошлого года «Казанское авиапредприятие» называло АО «Транснефть — Прикамье», наряду с АО «Транснефть — Урал», своим основным заказчиком. Компания рассказала, что в декабре 2019-го подписала с ними контракты, выиграв крупные тендеры на облет трасс магистральных трубопроводов вертолетами Ми-8, Bell 206 и самолетами Ан-2. В перечне значился и потерпевший крушение Ми-2.

Контракты с компаниями «Транснефти» заключались на солидные суммы. Например, в начале 2020-го стало известно, что башкирское АО «Транснефть — Урал» заплатит «Казанскому авиапредприятию» 579,6 миллиона рублей за воздушное патрулирование состояния трубопроводов компании.

Многомиллионные контракты «Казанского авиапредприятия»

Это, впрочем, не единственные клиенты «Казанского авиапредприятия» — в 2019-м ему удалось выиграть все тендеры, в которых оно приняло участие. В итоге год назад компания заявила, что «обеспечена гарантированной стабильной работой» на ближайшие два года, то есть на уже прошедший 2020-й и заканчивающийся 2021-й.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», сумма контрактов «Казанского авиапредприятия» за 2019 год составила почти 80 миллионов рублей. Однако это далеко не предел. В 2018-м эта сумма составляла 145,3 миллиона.



В декабре 2019 года «Казанское авиапредприятие» также заключило контракты с филиалами ФГУП «Госкорпорация по ОРВД» на оказание услуг по поисково–спасательному обеспечению — дежурства вертолетов и их экипажей в Приволжской и Центральной зоне авиационно-космического поиска и спасания. Для этих целей Ми-8 разместили в Казани, Уфе и Нижнем Новгороде.

С началом коронакризиса суммы контрактов резко сократились, хотя достоверно утверждать, что на цифрах отразились пандемия коронавируса и меры по борьбе с ней, нельзя. В 2020-м сумма составила 3,2 млн рублей, а в 2021-м — почти 2,8 миллиона.

Всего «Казанское авиапредприятие» участвовало в 61 аукционе, что дало компании 52 заключенных контракта, следует из данных базы «СПАРК-Интерфакс».

Среди заказчиков можно найти ФБУ «Авиалесоохрана». Однако, пожалуй, учреждение больше не будет нуждаться в услугах «Казанского авиапредприятия» — в этом месяце ФБУ получило два новых многоцелевых вертолета Ми-8-МТВ-1, собранных на Казанском вертолетном заводе.

ФБУ «Авиалесоохрана» в этом месяце получило два новых многоцелевых вертолета Ми-8-МТВ-1. Фото: Максим Платонов

Миллиардный доход за 2020-й

«Казанское авиапредприятие» зарегистрировано в столице Татарстана в июле 1998 года. Уставный капитал по состоянию на 2010-й оценивается в 12,7 миллиона рублей.

Все финансовые показатели «Казанского авиапредприятия» за последние пять лет в плюсе. Так, за прошлый год компания зарегистрировала доход в размере свыше 1 миллиарда рублей при расходах в 963,5 миллиона. Чистая прибыль за 2020-й составила без малого 69 миллионов.

Выручка «Казанского авиапредприятия» от продаж в прошлом году незначительно превысила 1 миллиард рублей. Чистые активы компании за 2020-й оцениваются в 121 миллион.

Производство потерпевшего крушение Ми-2 было остановлено в 1992 году

Вертолет Ми-2, который совершил жесткую посадку, был разработан ОКБ М.Л. Миля в начале 1960-х годов. Серийное производство вертолетов было остановлено в 1992 году. То есть на момент крушения вертолету было минимум 29 лет. Впрочем, «возраст» воздушного транспорта не является определяющим фактором в оценке его технического состояния.

Винтокрылую машину производили в Польше, к моменту остановки производства было построено свыше 5 400 единиц. Всего существует 14 моделей. Помимо СССР, вертолет закупали такие страны, как Египет, Ирак, КНДР, Куба, Сирия и т.д. Сейчас Ми-2 находятся в постоянной эксплуатации более чем в двух десятках стран, в том числе их использует авиакомпания «Аэрофлот» и Вооруженные силы РФ.

Экипаж вертолета состоит из одного человека — собственно пилота. Машина может принять на борт 10 человек.

Татьяна Демина