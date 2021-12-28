Крушение казанского вертолета в Удмуртии: провал операции спасения, 30-летняя машина
Спасатели искали экипаж 10 часов
Накануне в Удмуртии потерпел крушение вертолет Ми-2 с регистрационным опознавательным знаком «RA-15671», на борту находились два человека — пилот Дамир Гафуров и сотрудник АО «Транснефть — Прикамье», бортоператор Удмуртского РНУ Илья Хромов. Их поиски велись почти десять часов — для этого МЧС сформировало оперативный штаб поисково-спасательной операции, которая, впрочем, была не особо удачной, — привлекли 60 человек и 20 единиц техники.
Жесткую посадку вертолет совершил примерно в 14.00 (по мск), спустя два часа после вылета с аэродрома в Ижевске. Перед этим от командира судна поступило сообщение о некой внештатной ситуации. О чем конкретно он информировал, не уточняется, известно лишь, что в момент крушения вертолет возвращался к месту базирования в аэропорт Ижевска.
После начала поисков в ГУ МЧС России по Удмуртии дали понять, что оба члена экипажа живы — они выходили на связь. В интернете появились аудиофайлы, на записи якобы звучали голоса мужчин. Там повторялось лишь одно слово — «холодно». Температура, к слову, была около 10 градусов мороза.
В итоге многочасовые поиски закончились только ближе к полуночи — вертолет и членов его экипажа удалось найти лишь около 23.40 (по мск). То есть люди пробыли на морозе после ЧП целых 10 часов.
Пилот Дамир Гафуров умер, а Илью Хромова госпитализировали в больницу. По данным АО «Транснефть — Прикамье», он находится в реанимации 1-й Республиканской клинической больницы Ижевска. Во время жесткой посадки он получил несколько травм, а из-за длительного нахождения на морозе у него диагностировали переохлаждение. Врачи оценивают состояние выжившего как стабильно тяжелое, угрозы его жизни нет.
Причины происшествия пока неизвестны, их выяснением занимается Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР. Ведомство уже возбудило уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ).
В Следкоме заявили, что происшествие случилось «в результате нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Однако окончательные выводы о причинах и виновности ответственных лиц обещали сделать лишь после завершения всех необходимых следственных действий. Уже допрашиваются свидетели и собираются доказательства.
И вопросы, очевидно, должны возникнуть в том числе к спасателям: почему операция заняла так много времени?
На «Казанском авиапредприятии» никакой информации пока нет
Как выяснилось позже, вертолет, получивший в результате жесткой посадки значительные механические повреждения, принадлежит АО «Казанское авиапредприятие». Полет он совершал в целях патрулирования участков магистральных нефтепроводов Холмогоры — Клин и Сургут — Полоцк, принадлежащих АО «Транснефть — Прикамье».
Компании в 2019 году по результатам открытых торгов заключили договор авиационного обслуживания. Облет трассы трубопровода проводился накануне в соответствии с этим документом, рассказали в АО «Транснефть — Прикамье».
«Казанское авиапредприятие» пока воздерживается от официальных комментариев.
— Никакой информации пока нет, — сообщили «Реальному времени» в компании. Отметим, что ответ опередил запрос — корреспондент не успел задать интересующий вопрос.
Генеральный директор Магомед Закаржаев взял трубку, но тоже отказался от комментариев.
В начале прошлого года «Казанское авиапредприятие» называло АО «Транснефть — Прикамье», наряду с АО «Транснефть — Урал», своим основным заказчиком. Компания рассказала, что в декабре 2019-го подписала с ними контракты, выиграв крупные тендеры на облет трасс магистральных трубопроводов вертолетами Ми-8, Bell 206 и самолетами Ан-2. В перечне значился и потерпевший крушение Ми-2.
Контракты с компаниями «Транснефти» заключались на солидные суммы. Например, в начале 2020-го стало известно, что башкирское АО «Транснефть — Урал» заплатит «Казанскому авиапредприятию» 579,6 миллиона рублей за воздушное патрулирование состояния трубопроводов компании.
Многомиллионные контракты «Казанского авиапредприятия»
Это, впрочем, не единственные клиенты «Казанского авиапредприятия» — в 2019-м ему удалось выиграть все тендеры, в которых оно приняло участие. В итоге год назад компания заявила, что «обеспечена гарантированной стабильной работой» на ближайшие два года, то есть на уже прошедший 2020-й и заканчивающийся 2021-й.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», сумма контрактов «Казанского авиапредприятия» за 2019 год составила почти 80 миллионов рублей. Однако это далеко не предел. В 2018-м эта сумма составляла 145,3 миллиона.
В декабре 2019 года «Казанское авиапредприятие» также заключило контракты с филиалами ФГУП «Госкорпорация по ОРВД» на оказание услуг по поисково–спасательному обеспечению — дежурства вертолетов и их экипажей в Приволжской и Центральной зоне авиационно-космического поиска и спасания. Для этих целей Ми-8 разместили в Казани, Уфе и Нижнем Новгороде.
С началом коронакризиса суммы контрактов резко сократились, хотя достоверно утверждать, что на цифрах отразились пандемия коронавируса и меры по борьбе с ней, нельзя. В 2020-м сумма составила 3,2 млн рублей, а в 2021-м — почти 2,8 миллиона.
Всего «Казанское авиапредприятие» участвовало в 61 аукционе, что дало компании 52 заключенных контракта, следует из данных базы «СПАРК-Интерфакс».
Среди заказчиков можно найти ФБУ «Авиалесоохрана». Однако, пожалуй, учреждение больше не будет нуждаться в услугах «Казанского авиапредприятия» — в этом месяце ФБУ получило два новых многоцелевых вертолета Ми-8-МТВ-1, собранных на Казанском вертолетном заводе.
Миллиардный доход за 2020-й
«Казанское авиапредприятие» зарегистрировано в столице Татарстана в июле 1998 года. Уставный капитал по состоянию на 2010-й оценивается в 12,7 миллиона рублей.
Все финансовые показатели «Казанского авиапредприятия» за последние пять лет в плюсе. Так, за прошлый год компания зарегистрировала доход в размере свыше 1 миллиарда рублей при расходах в 963,5 миллиона. Чистая прибыль за 2020-й составила без малого 69 миллионов.
Выручка «Казанского авиапредприятия» от продаж в прошлом году незначительно превысила 1 миллиард рублей. Чистые активы компании за 2020-й оцениваются в 121 миллион.
Производство потерпевшего крушение Ми-2 было остановлено в 1992 году
Вертолет Ми-2, который совершил жесткую посадку, был разработан ОКБ М.Л. Миля в начале 1960-х годов. Серийное производство вертолетов было остановлено в 1992 году. То есть на момент крушения вертолету было минимум 29 лет. Впрочем, «возраст» воздушного транспорта не является определяющим фактором в оценке его технического состояния.
Винтокрылую машину производили в Польше, к моменту остановки производства было построено свыше 5 400 единиц. Всего существует 14 моделей. Помимо СССР, вертолет закупали такие страны, как Египет, Ирак, КНДР, Куба, Сирия и т.д. Сейчас Ми-2 находятся в постоянной эксплуатации более чем в двух десятках стран, в том числе их использует авиакомпания «Аэрофлот» и Вооруженные силы РФ.
Экипаж вертолета состоит из одного человека — собственно пилота. Машина может принять на борт 10 человек.
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