Набиуллина: пик роста цен на недвижимость в России пройден

Фото: Максим Платонов (архив)

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о прохождении пика роста цен на недвижимость в стране. В то же время не нужно спешить оформлять ипотечный кредит. Об этом она рассказала в интервью телеканалу «Россия-24».

Набиуллина отметила, что ставки по ипотеке могут незначительно подняться. Необходимо смотреть, какие условия у каждой семьи. По словам главы Банка России, пик серьезного роста цен на недвижимость пройден и они не будут расти подобными темпами. Однако не стоит поддаваться ажиотажному эмоциональному поведению и следует внимательно относиться к ситуации, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года, президент Татарстана Рустам Минниханов назвал причины роста цен на жилье в Казани. Среди них — отток мигрантов и рост стоимости строительных материалов.

Диана Жиленкова