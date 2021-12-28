«Индекс чак-чака» в Татарстане составил 354,5 рубля — это много или мало?

Так называемый индекс чак-чака в 2021 году в Татарстане составил 354,5 рубля и вырос на 6,9%. Об этом рассказали эксперты Отделения — Национального банка Татарстана, которые решили выяснить, как за 2021 год изменилась стоимость приготовления этого популярного десерта.

Для расчета они учитывали ингредиенты для приготовления чак-чака на шесть-семь порций. Больше всего придется потратить на мед — он за год подорожал на 1,4%. Связано это с тем, что в уходящем году его производство в России снизилось из-за сокращения количества пчелиных семей, одна из причин этого — неблагоприятные погодные условия.

Второй расходный компонент — это подсолнечное масло. Оно подорожало на 9,9% из-за роста цен на масличные культуры во всем мире. Цены на муку также выросли из-за снижения урожая пшеницы. Сахар в Татарстане стал дороже на 2,7% — из-за сокращения посевных площадей и объема переработки сахарной свеклы.



Фото: realnoevremya.ru

354,5 рубля — это:



$4,84, или €4,27, — по курсу ЦБ на сегодня.

— по курсу ЦБ на сегодня. На 118,5 рубля больше «индекса чак-чака» по России в 2020 году — тогда он составлял 236 рублей.

больше «индекса чак-чака» по России в 2020 году — тогда он составлял 236 рублей. В 1,4 раза больше стоимости стандартной упаковки чак-чака в сети супермаркетов «Бахетле» в Казани — 400 граммов десерта стоят там около 242 рублей.

стоимости стандартной упаковки чак-чака в сети супермаркетов «Бахетле» в Казани — 400 граммов десерта стоят там около 242 рублей. В 2,6 раза выше «индекса бигмака» образца 2021 года — в июле уходящего года он был равен 135 рублям.

выше «индекса бигмака» образца 2021 года — в июле уходящего года он был равен 135 рублям. На 62,4 рубля меньше , чем потратят в этот раз на ингредиенты к салату оливье татарстанцы — индекс популярного новогоднего блюда в среднем составит 416,9 рубля в республике.

, чем потратят в этот раз на ингредиенты к салату оливье татарстанцы — индекс популярного новогоднего блюда в среднем составит 416,9 рубля в республике. На 98,5 рубля меньше стоимости праздничного салата «Селедка под шубой» — в 2021 году он подорожал до 453 рублей за пять порций блюда.

меньше стоимости праздничного салата «Селедка под шубой» — в 2021 году он подорожал до 453 рублей за пять порций блюда. В 1,2 раза выше индекса салата «Мимоза» за 2020 год — тогда аналитики подсчитали, что для его приготовления на семью из четырех человек понадобится где-то 289 рублей.

индекса салата «Мимоза» за 2020 год — тогда аналитики подсчитали, что для его приготовления на семью из четырех человек понадобится где-то 289 рублей. Примерно в 2,1 раза больше «индекса плова», существующего в Узбекистане, — за порцию плова в столице страны, Ташкенте, придется заплатить $2,3, или 168,4 рубля.

«индекса плова», существующего в Узбекистане, — за порцию плова в столице страны, Ташкенте, придется заплатить $2,3, или 168,4 рубля. В 22,1 раза меньше средней стоимости новогодней корзины казанцев в 2020 году — это 7862,32 рубля.

Дарья Акимова