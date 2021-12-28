В Казани презентовали айдентику Года цифровизации в Татарстане, разработанную нейросетью

В Казани в Национальной библиотеке РТ показали логотип Года цифровизации в Татарстане. Его презентовали глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин и известный дизайнер Артемий Лебедев.

В основе логотипа для Года цифровизации в Татарстане лежит буква «Т», состоящая из пикселей. Автором айдентики для 2022-го, объявленного Годом цифровизации, стал дизайнер и нейросеть «Николай Иронов».

— Когда мы получили запрос на создание логотипа Года цифровизации в Татарстане, мы недолго думали, кому эту задачу поручить. У нас довольно много дизайнеров работает, но есть один особенный, который является дизайнером нейросети. Его зовут «Николай Иронов». Мы поручили ему, и «Николай» блестяще с этой задачей справился, — отметил Лебедев.

Логотип является визуализацией слов «цифровизация», «технологии», «современность», «будущее» и «Татарстан».

Напомним, на разработку логотипа Минцифры РТ в начале декабря объявило конкурс. На первом этапе ведомство получило 265 заявок от авторов из разных городов России.

О том, что 2022 год в Татарстане объявляется Годом цифровизации, президент республики Рустам Минниханов сообщил в октябре на ежегодном послании Государственному совету РТ. По его словам, цифровизация не самоцель, а в первую очередь инструмент, который даст возможность повысить качество жизни наших граждан, обеспечить их благосостояние, повышение дохода, а также конкурентоспособность бизнеса.



Татьяна Демина