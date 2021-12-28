Путин: «Спутник V» нейтрализует «омикрон»

Фото: Максим Платонов

Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» нейтрализует омикрон-штамм. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.

«Я разговаривал с руководителем института имени Гамалеи, они провели исследование, и «Спутник V» точно нейтрализует новый штамм «омикрон», — передает слова Путина «РИА Новости».

Фото: kremlin.ru

Как отметил президент, в целом эффективность «Спутника V» в борьбе с коронавирусом оценивается примерно в 90%.

Кроме того, глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об уровне коллективного иммунитета к COVID-19 в стране. По ее словам, этот показатель составляет 56%. В эту долю населения входят как привитые, так и переболевшие. Путин добавил, что необходимый уровень — 90%.

Недавно спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что для достижения в РФ коллективного иммунитета необходимо провести 100%-ную вакцинацию населения.

Диана Жиленкова