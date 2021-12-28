Центральный парк им. Горького в Казани и стадион «Ак Барс Арена» соединят канатной дорогой

В Казани планируется построить канатную дорогу, которая свяжет центральный парк культуры и отдыха им. Горького и стадион «Ак Барс Арена». Ее протяженность составит 2773 м, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Объем инвестиций в проект составит 3 миллиарда рублей, рассказал гендиректор компании «АэроМост» Денис Белов на заседании Инвестиционного совета РТ. Благодаря его реализации в Казани появится 120 рабочих мест.

Планируется, что канатная дорога пройдет через парковую зону Русско-Немецкой Швейцарии. Для ее строительства необходимы земельные участки общей площадью 2,9 га.

По словам президента Татарстана Рустама Минниханов, проект канатной дороги обсуждается давно. Он считает, что канатная дорога нужна, так как этот проект объединяет экстрим-парк «Урам» и территории вокруг парка им. Горького.

О канатной дороге говорили еще в прошлом году. В ноябре 2020-го в исполкоме Казани «Реальному времени» сообщили, что Управление архитектуры и градостроительства города прорабатывает новые дополнительные варианты трассировки канатной дороги.



Власти Казани заявляли, что никогда не были против размещения канатной дороги, так как реализация проекта повысит туристическую привлекательность города.



Татьяна Демина