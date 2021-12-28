Заборы для 60 казанских школ и садиков обойдутся в 200 миллионов

Фото: Илья Репин

Власти надеются повысить пассивную безопасность

Как стало известно «Реальному времени», почти 200 миллионов рублей из бюджета Казани направят на замену заборов в школах и детских садах. Таким образом заказчик — Управление образования надеется повысить надежность системы пассивной безопасности и защиты территории.

Подрядчик должен демонтировать старые металлические калитки, ограды и ворота и поставить вместо них новые. Ограждения заменят в 60 образовательных учреждениях всех районов Казани — в 40 школах и гимназиях, 19 детсадах и одном центре внешкольной работы, который находится в Приволжском районе.

Полный список представлен ниже.

Есть и эскизы того, как должны выглядеть ограждения. В большинстве случаев будет использован первый вариант.

1 / 5 Техническая документация

Техническая документация

Техническая документация

Техническая документация

Техническая документация

Все работы, согласно техзаданию, будут выполнены до 30 августа 2022 года. Они не должны препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения.

Список учреждений, где будут выполнены ремонтные работы по замене ограждения

№ п/п Наименование учреждения Стоимость работ, (руб.) 1 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» Кировского района г. Казани, 420078, г. Казань, ул. Приволжская, д. 97 663 035,95 2 МБОУ "Гимназия №3 с татарским языком обучения", 420004, г. Казань, Горьковское шоссе, д. 24 3 000 003,32 3 МБОУ «Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №34» Московского района г. Казани, 420066, г. Казань, ул. Короленко, д. 26 6 294 836,44 4 МБОУ "Военно-патриотический образовательный центр - Школа № 67" Кировского района г. Казани, 420034, г.Казань, ул. Дежнева, д.1 5 390 720,45 5 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 99" Московского района г. Казани,420006, г. Казань, ул. Рахимова, д. 23А 351 226,31 6 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №153" Кировского района г. Казани, 420078, г. Казань, пос. Юдино, ул. Бирюзовая, д. 2 а 3 992 812,98 7 МБОУ "Татарская гимназия №15" Кировского района г.Казани, 420030, г. Казань, ул. Мало-Московская, д. 12 1 824 500,65 8 МАДОУ «Детский сад №147 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения" Кировского района г.Казани», 420076, г. Казань, ул. Аксакова д. 25а 3 149 705,17 9 МАДОУ "Детский сад №107 комбинированного вида" Московского района г.Казани, 420095 РТ, г.Казань, ул.Соловецких Юнг, 29 4 280 647,92 10 МАДОУ "Центр развития ребенка - Детский сад №88" Кировского района г.Казани, 420078, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Яна Юдина, 1 4 958 384,29 11 МАДОУ «Детский сад №75 комбинированного вида Кировского района г.Казани», 420004, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Горьковское Шоссе, д. 22 1 972 917,29 12 МБОУ «Гимназия №20 "Гармония"» Московского района г. Казани, 420066, г. Казань, ул. Короленко, д. 24 6 282 133,60 13 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 137 с углубленным изучением отдельных предметов» Кировского района г. Казани, 420004, г. Казань, ул. Окольная, д. 9. 3 655 593,23 14 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №69» Приволжского района г. Казани Республики Татарстан, 420141,г.Казань ул. Габишева, 33а 5 173 514,88 15 МБОУ «Гимназия №28» Вахитовского района г. Казани, 420097, г. Казань, ул. Достоевского, 79 1 515 255,71 16 МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №14» Вахитовского района г. Казани, 420105, г. Казань, ул Братская, 1 1 878 169,86 17 МБОУ "Гимназия №40" Приволжского района г.Казани, 420101,г.Казань ул. Бр. Касимовых, 12 2 547 665,90 18 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №127" Приволжского района города Казани, 420101,г.казань ул. Мавлютова, 15 2 885 714,82 19 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №51» Вахитовского района г. Казани, 420021, г. Казань, ул. К.Тинчурина, 3 4 812 279,53 20 МБОУ «Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №80 с углубленным изучением отдельных предметов» Вахитовского района г. Казани, 420021, г. Казань, ул. Татарстан, 40 5 302 552,81 21 МБОУ «Татарская гимназия №1 им.Г.Тукая» Вахитовского района г. Казани, 420108, г. Казань, ул. М. Гафури, 34а 1 545 854,99 22 МАОУ "Лицей №131" Вахитовского района г. Казани, 420012, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 54 633 673,16 23 МАДОУ «Детский сад №273 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» Вахитовского района г.Казани, 420021, РТ, г. Казань, ул.С.Садыковой, д.3, второе здание ул.Нариманова, д.70 195 879,96 24 МАДОУ «Детский сад №190 комбинированного вида» Вахитовского района г.Казани, 420108, г. Казань, ул. Портовая, д. 13 3 974 430,79 25 МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №150» Приволжского района города Казани, 420138, ул. Дубравная, 45 5 938 188,19 26 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №98 (татарско-русская)" Вахитовского района г. Казани, 420097, г. Казань, ул.А.Еники, 23 3 748 741,06 27 МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №13» Вахитовского района г. Казани, 420022, г. Казань, ул. Ахтямова, д. 26а 5 179 222,34 28 МАДОУ "Детский сад № 27 комбинированного вида с воспитанием и обучением на татарском языке" Приволжского района г.Казани, 420110 г.Казань, Проспект Победы, дом 64 1 098 504,16 29 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №42» Приволжского района г. Казани, 420141, г. Казань, ул. Комиссара Габишева, д. 27А 2 208 839,17 30 МБУДО «Центр внешкольной работы Приволжского района» г. Казани, 420095, РТ, г. Казань, ул. Камая, 13 3 802 556,21 31 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №132 с углубленным изучением иностранных языков» Ново-Савиновского района г. Казани, 420132, г. Казань, ул. Амирхана, д. 28А 6 038 841,29 32 МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №103» Ново-Савиновского района г. Казани, 420132, г. Казань, ул. Адоратского, д. 41А 3 211 952,15 33 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №38» Ново-Савиновского района г.Казани, 420103, г.Казань, ул. Фатыха Амирхана, дом 55, корпус а 7 437 213,70 34 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №112" Авиастроительного района г. Казани, 420036, г.Казань, ул.О.Кошевого, д. 2а 1 878 785,88 35 "Детский сад №338 комбинированного вида" Ново-Савиновского района г. Казани", 420103, г.Казань, ул.Мусина, 53а 2 927 144,41 36 МАДОУ "Детский сад №337 комбинированного вида" Ново-Савиновского района г.Казани, 420094, РТ, г. Казань, ул. Голубятникова, д. 21А 5 020 596,53 37 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №62" Авиастроительного района г.Казани, 420127, г. Казань, ул. Симонова, д.5 5 014 796,04 38 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 119" Авиастроительного р-на г.Казани, 420036, г. Казань, ул. Максимова, д. 76 2 312 964,44 39 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №43» Ново-Савиновского района г. Казани, 420044, г. Казань, ул. Восстания, д. 8А 4 873 391,84 40 "Средняя общеобразовательная школа № 54 с углубленным изучением отдельных предметов" Авиастроительного района г. Казани, 420037, г. Казань, ул. Ленинградская, д. 28 5 185 724,88 41 МБОУ «Гимназия №5» Авиастроительного района г. Казани, 420085, РТ, г. Казань, ул. Гудованцева, д. 26 2 696 873,52 42 "Детский сад №141 комбинированного вида" Авиастроительного района г.Казани, 420127 РТ, г. Казань, ул. Максимова, д. 7 а 4 018 943,74 43 МБОУ «Гимназия №8 - Центр образования» Советского района г. Казани, 420087, г. Казань, ул. Р.Зорге,1А (здание начальной школы) 4 440 078,91 44 МБОУ «Гимназия №8- Центр образования» Советского района г. Казани, 420087, г. Казань, ул. Латышских Стрелков, д. 15; 724 513,56 45 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных предметов - Центр образования» Советского района г. Казани, 420075, г. Казань, ул. Халезова, д.11 757 132,92 46 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №86 с углубленным изучением отдельных предметов» Советского района г. Казани, 420087, г. Казань, ул. Даурская, д. 26 2 726 755,04 47 МБОУ «Гимназия №90» Советского района г. Казани, 420087, г. Казань, ул. Комарова, д. 12 879 182,29 48 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 169" Советского района г. Казани, ул.Сахарова,8 420100,РТ, г. Казань, ул. Академика Сахарова, д. 8 3 765 543,29 49 МБОУ «Гимназия №125» Советского района г. Казани, 420140, г. Казань, ул. Юлиуса Фучика, д. 147 6 893 966,47 50 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №144 с углубленным изучением отдельных предметов» Советского района г. Казани, 420140, г. Казань, Проспект Победы, д. 108 4 989 597,60 51 МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №124» Советского района г. Казани, 420056, г. Казань, ул. Дорожная, д. 32а 2 232 816,04 52 МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №111» Советского района г. Казани, 420073, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 4а 6 438 044,06 53 "Детский сад № 199 комбинированного вида" Советского района г.Казани, 420061, г. Казань, ул. Академика Губкина, д. 14 1 613 588,28 54 "Детский сад № 230" Советского района г.Казани, 420075, РТ, г. Казань, ул. Халезова, д. 20а 2 894 112,08 55 МАДОУ "Детский сад №293 комбинированного вида" Советского района г.Казани, 420073, г.Казань, ул.Аделя Кутуя, 2а 4 360 148,16 56 МБДОУ "Детский сад № 76 присмотра и оздоровления" Советского района г.Казани, 20075, РТ,г.Казань, ул.Халезова,д.30 2 823 632,69 57 МБДОУ «Детский сад №146 комбинированного вида» Советского района г.Казани, 420140, г. Казань, ул. Гали Динмухаметова, зд. 4б 392 373,54 58 МБДОУ "Билингвальный детский сад №155 компенсирующего вида"Советского района г. Казани, 420061, г. Казань, ул. Новаторов 4а 2 837 091,17 59 МБУДО «Детская школа искусств №6" Советского района г. Казани, 420075, РТ, г. Казань, ул. Халезова, д.32а 603 977,76 60 МАДОУ "Детский сад № 352 комбинированного вида" Советского района г.Казани, 420061, РТ, г. Казань, ул. Галеева, д.11 1 181 205,25 Итого: 199 428 548,67

Как еще в Казани усиливают безопасность школ и детсадов

Подобный заказ исполкома Казани — не первый и явно не последний. Совсем недавно из из бюджета города выделили более 25 миллионов на установку системы контроля и управления доступом (СКУД) в детсадах. Суть в том, что на калитках забора или входных дверях установят специальные контроллеры. Попасть на объект можно будет с помощью карты или смартфона через специальное приложение, а также позвонив по специальному телефону дежурному, который сможет открыть дверь дистанционно, увидев через экран, кто пришел. После того как человек зайдет на территорию детсада или покинет ее, дверь должна закрыться сама — с помощью доводчика или возвратной пружины.

Ранее на безопасность ушло 36,8 миллиона рублей, в том числе 7,7 миллиона на монтаж тревожных кнопок и 20 миллионов — на системы речевого оповещения в школах и детсадах Казани. В августе Татарстан запросил 5,4 млрд рублей на снабжение 3 600 образовательных учреждений республики охранными системами. В целом, по оценкам Министерства образования, затраты на оснащение одной школы могут составлять в среднем от 150 млн до 300 млн рублей.

По оценкам Министерства образования, затраты на оснащение одной школы могут составлять в среднем от 150 млн до 300 млн рублей. Фото: Максим Платонов

Одна из причин стрельбы — 11 мая неисправность охранной системы

Толчком для усиления мер безопасности стала трагедия 11 мая, когда Ильназ Галявиев расстрелял в гимназии №175 девять человек. Одной из причин стрельбы следствие называет неисправность охранной системы.

Галявиев заявил на допросе, что запертая на магнитный замок дверь могла бы его остановить. То есть он дал показания против экс-руководителя ООО «Ваша безопасность» Сергея Иванова, которого обвиняют в оказании услуг, не отвечающих мерам безопасности.По версии следствия, оборудованный на входе магнитный замок был неисправен и не создал помех для Галявиева.



— В данную гимназию 11 мая 2021 года Галявиев пошел исключительно по причине того, что ранее учился в ней и знал внутреннее расположение коридоров и помещений. Также знал: там практически нет охраны и входная дверь открывается без какого-либо усилия. Он это перед нападением проверил. И если бы оказалось, что в гимназии есть охранник или что внутрь невозможно попасть без электронного ключа, Галявиев бы в гимназию не пошел. Это следует из протокола его допроса, — сообщила суду представитель следственной группы.

Дарья Пинегина